J. K. Rowling critica a Emma Watson por declaraciones

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Cuando Emma Watson habló recientemente sobre la compleja relación que mantiene con J. K. Rowling, no imaginaba el torbellino de reacciones que desataría.

"No hay mundo en el que yo pueda cancelar a Rowling", dijo en su participación en el podcast "On Purpose" de Jay Shetty.

Pero la creadora de Harry Potter no se quedó callada, este lunes a través de X respondió a las declaraciones de Watson y no se guardó nada:

"Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es".

Rowling también afirmó que los actores que interpretaron a los personajes de su saga no le deben gratitud eterna por haberlos creado, calificando esta idea como absurda.

Aun así, reconoció que ha sido difícil desprenderse de los recuerdos que tiene de Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Tom Felton y hasta la misma Watson, a quienes conoció cuando apenas eran unos niños.

"Hasta hace muy poco, no había logrado deshacerme del recuerdo de niños que necesitaban ser persuadidos con delicadeza para que hablaran en un gran estudio de cine de terror", agregó.

A pesar de sus fuertes críticas, la autora también aclaró que los protagonistas de la saga no tienen por qué coincidir con ella en la manera de pensar; y es que los jóvenes (a diferencia de ella) han defendido el derecho a la identidad de género.

"Emma Watson y sus coprotagonistas tienen todo el derecho a abrazar la ideología de identidad de género. Dichas creencias están legalmente protegidas, y no quisiera ver a ninguno de ellos amenazado con perder su trabajo, ser agredido o morir por ello", afirmó.

Cabe destacar que, en los últimos años, Rowling ha estado envuelta en fuertes polémicas debido a sus posturas en contra de los derechos de las personas trans y de la comunidad LGBTIQ++, lo que ha generado distanciamiento con actores de la saga como Emma Watson y fuertes ataques de usuarios de las redes sociales.