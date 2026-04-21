Jaafar Jackson protagoniza Michael, película sobre el Rey del Pop

"Michael" desliza un guante de lentejuelas sobre el legado empañado de la estrella del pop, cubriendo las complejidades de Michael Jackson con una película biográfica convencional que, si cierras los ojos, suena estupendo.

La película de Antoine Fuqua cuenta con el aval del patrimonio de Jackson y entre sus productores figuran los albaceas de Jackson. Por su propia naturaleza, es una mirada estrecha y autorizada sobre Jackson. El filme termina antes del aluvión de acusaciones de abuso sexual infantil, o del propio reconocimiento de Jackson de que dormía junto a niños. Jackson y su patrimonio han sostenido durante mucho tiempo su inocencia. En su único juicio penal, en 2005, Jackson fue absuelto.

"Michael" ni siquiera hace un guiño sutil a estos hechos. Les hace un moonwalk y pasa de largo. El resultado es una especie de película de fantasía, una que revive los extraordinarios momentos altos de Michael Jackson mientras hace la vista gorda ante los bajos.

Hay algo comprensiblemente difícil de resistir en eso. ¿A quién no le encantaría olvidar todo lo malo que viene con Michael Jackson? "Billie Jean", por sí sola, basta para provocarte amnesia. Hablamos de uno de los más grandes artistas de canto y baile del siglo XX. La conexión que forjó con millones no debería darse por sentada. Y puede sentirse francamente eufórico volver a bañarse en la antigua gloria de Jackson, o al menos, en una inquietante aproximación de ella por el protonista Jaafar Jackson, su sobrino. Pero eso también convierte a "Michael" en un cuento de hadas tanto como el País de Nunca Jamás de Peter Pan.

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"Michael" originalmente incluía escenas que abordaban las acusaciones de abuso sexual, pero se recortaron debido a estipulaciones en un acuerdo anterior. La película terminada, con guion de John Logan ("Gladiator", "Aviator"), está estructurada en gran medida como un drama de padre e hijo. En las primeras escenas ambientadas en Gary, Indiana, Joe Jackson (un Colman Domingo típicamente convincente) entrena a sus hijos a la fuerza para convertirlos en los Jackson 5 y azota al pequeño Michael (un excelente Juliano Krue Valdi) con su cinturón.

Aunque "Michael" abarca a los Jackson 5 y "Off the Wall" y "Thriller", su hilo conductor es la lucha de Michael por emanciparse de su padre y mánager autoritario. En ese sentido, se parece bastante a "Elvis" de 2022, que también giraba en torno a la dinámica entre Presley y el controlador coronel Tom Harper.

Del mismo modo, el enfoque de biopic a grandes trazos y de "poner los éxitos" está muy presente en "Michael", producida por Graham King ("Bohemian Rhapsody"). Fuqua, conocido por thrillers contundentes como "Training Day" ("Día de entrenamiento") y "The Equalizer" ("El justiciero"), quizá sea una elección poco probable para la tarea. Pero escenifica con astucia algunas secuencias, como cuando el joven Michael graba por primera vez una pista en un estudio. Mientras su padre acecha afuera y los productores le dicen a Michael que no arrastre tanto los pies, Fuqua se mete dentro de la cabina. No oímos nada salvo la voz de Michael. El ruido se detiene y queda solo su poder vocal puro, aún no corrompido, cantando "Who's Lovin' You".

Lo que le ocurrió a Jackson al hacerse adulto, muchos lo considerarían a la vez una asombrosa historia de éxito y una tragedia estadounidense. "Michael" no busca ese equilibrio. Principalmente, sigue el surgimiento de un ícono, aunque uno peculiar que se refugia en una habitación llena de juguetes infantiles y cuya necesidad de ser "perfecto" lo empuja a la cirugía estética a comienzos de sus 20. Estos y otros desarrollos (como la llegada de Bubbles, el chimpancé) son recibidos en su mayoría con exasperación e incomprensión por parte de familiares: las excentricidades de un genio niño-hombre.

Casi en cada giro, se puede sentir cómo se retuerce la narrativa, a veces por quienes aún viven. (Joe Jackson murió en 2018, nueve años después de la muerte de su hijo a los 50.) Katherine Jackson (Nia Long), la madre de Michael, es directamente una santa. John Branca (Miles Teller), coalbacea del patrimonio de Jackson y productor de la película, aparece como un aliado heroico de Michael.

Branca, quizá, se merece la vuelta de honor. Un resurgimiento en la gran pantalla para Jackson alguna vez fue impensable. Pero "Michael" es el más reciente de una cadena de éxitos del ex Rey del Pop, incluidos espectáculos del Cirque du Soleil y "MJ the Musical" en Broadway, todo ello pese a las pruebas presentadas por el documental de 2019 "Leaving Neverland". "Michael" no es realmente una refutación de esa película. Es puro impacto pop y despliegue abrumador. Y subir el volumen de "Beat It" te hará ganar algunos argumentos.

Lo que está en pantalla corre constantemente, en nuestra mente, junto a lo que no está. Incluso los biopics más relucientes dejan asomar algunos rasgos negativos, pero la película de Fuqua se aferra casi por completo a Michael, el mito. Visita a niños en hospitales, hace historia negra en MTV, escribe el álbum "Thriller" casi en soledad. (Kendrick Sampson interpreta a un Quincy Jones que aparece poco.)

Tal como lo interpreta Jaafar Jackson, Michael es un inocente de ojos muy abiertos que cargaba las cicatrices del abuso y, aun así, mantenía una fe infantil en la música: rey y víctima del pop, a la vez. Si hay algo que aquí no necesita adornos, es el fervor del público por Jackson en su asombroso apogeo. Fuqua se demora en los fans perdiendo la cabeza por Michael, pero ese ardor era real. La actuación de Jaafar Jackson es un facsímil notable y encantador, no solo por los pasos de baile y la voz al cantar, sino, más crucialmente, por canalizar la dulzura de Jackson.

"Michael" concluye con una nota de triunfo extraña y, considerando hacia dónde terminarían yendo las cosas para Jackson, completamente falsa. Pero cuando la película se ciñe a la música, como suele hacer en abundantes interpretaciones de conciertos, es difícil no conmoverse. Hay una emoción innegable en ser transportado de vuelta a un Estados Unidos más inocente que despertaba al poder del espectáculo pop, cuando los estadios cantaban al unísono "Man in the Mirror" y "Human Nature". La nostalgia de "Michael" es por algo más que Michael Jackson. Pero creer ciegamente solo en esa celebridad, en esa fantasía, es repetir una historia triste una vez más.

"Michael", un estreno de Lionsgate llega a cines el jueves, tiene una clasificación PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por material temático, lenguaje y tabaquismo. Duración: 127 minutos. Una estrella y media de cuatro.