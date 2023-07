James Cameron responde si hará una película sobre el submarino Titán

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL).- El 18 de junio pasado, el mundo quedó impactado por la noticia del submarino Titán, propiedad de la empresa OceanGate. Este vehículo acuático se embarcó en una expedición a las profundidades del océano con el objetivo de explorar los restos del famoso Titanic. Sin embargo, durante el viaje, el sumergible, que llevaba a bordo a cinco pasajeros, desapareció, generando una gran conmoción.

Unos días más tarde, se confirmó la trágica noticia del fallecimiento de los tripulantes del submarino. Según los informes, el Titán aparentemente había implosionado, lo que causó la muerte instantánea de los ocupantes, quienes eran destacados millonarios.

Esta historia no solo causó impresión debido a la tragedia en sí, sino también por las conexiones que algunos establecieron con el naufragio de 1912. Surgieron comparaciones y menciones relacionadas con la emblemática película "Titanic", dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Como era de esperarse, el cineasta se convirtió en una de las personalidades en el centro de atención, tanto por la aclamada película como por sus numerosas expediciones para explorar la embarcación y obtener inspiración de su historia.

Por supuesto, Cameron dio su punto de vista sobre el entonces fuerte suceso y las intenciones de la empresa con los viajes al fondo del océano. Incluso afirmó que la búsqueda de los tripulantes fue solo una farsa prolongada.

"Eso fue solo una vuelta de tuerca cruel y lenta durante cuatro días en lo que a mí respecta... porque supe la verdad el lunes por la mañana", declaró.

También manifestó que OceanGate ya había recibido advertencias de que los viajes no eran seguros, pero decidieron continuar con las misiones. En este contexto, James Cameron aclaró si tiene planes de realizar una nueva película abordando el tema del submarino.

¿Cómo surgieron los rumores de la película de Titán?

A principios de este mes, el periódico "The Sun" publicó un artículo en el que se mencionaba que James estaba en negociaciones con una plataforma de streaming para llevar a cabo una película sobre el sumergible. De acuerdo con una fuente citada por el medio, el desastre había sido considerado lo suficientemente impactante y el director estaba siendo evaluado para encabezar el proyecto.

Dado el interés personal de Cameron en el tema, el submarino Titán habría despertado su curiosidad y se convirtió en una historia que podría ser llevada a la pantalla grande. Además, se especuló que Matt Damon sería el protagonista de la película.