La evolución musical de Jasiel Nuñez en 'La Odisea'

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Después de colarse en los oídos del público con canciones en el top como "Rosa pastel", "Lagunas" y "Bipolar", Jasiel Nuñez quiere llevarlos a otros lugares con su álbum "La Odisea".

La colección de 20 canciones de Nuñez se siente suave al escuchar, creando un ambiente agradable en una especie de ensoñación nocturna. De hecho, su introducción es una especie de sonido de bar de blues, un género que suele buscar.

"Todo el tiempo estoy escuchando cosas diferentes, me gusta mucho la electrónica, me gusta mucho el jazz", dijo Nuñez en entrevista con The Associated Press. "Cuando he ido a Chicago y a estos lugares que son cuna del jazz y del blues, trato de darme una vuelta a algún bar que estén tocando para de ahí sacar ideas, ya que el blues tiene mucha similitud con nuestro género en cuanto a acordes y a las tonadas".

En su segundo álbum y el primero desde "Vueltas de la vida" de 2020, Nuñez incluye hip hop en "Bb First Class" y teclados de jazz en "Corazón Frío" con DannyLux, pero conserva su base de música mexicana con requintos y charchetas a los que también incorpora mezclas de sintetizador.

"A lo largo del año he experimentado mucho con lo que puedo hacer con mi música porque yo también quiero saber qué es lo que puedo llegar a hacer, cuáles son como las canciones que yo tengo dentro de mí", dijo. "También se necesita algo diferente, se necesita una evolución; todos los géneros evolucionan con el tiempo y creo que llevamos dos años que la música mexicana se estancó en un solo estilo, que es el estilo de Peso Pluma que es el trombón, las charchetas, lo bélico, y yo sé que lo que puedo dar es diferente, es una propuesta".

Aunque Nuñez tiene claro que se quiere diferenciar en cuanto a su propuesta musical, su amistad con Peso Pluma, quien ha cantado algunas de sus composiciones, se mantiene fuerte y es uno de sus invitados estelares en "California Sunset".

"En verdad, fue un obsequio de cumpleaños. Esa canción es la única de mi disco que no estaba como planeada, fue como de último minuto", dijo Nuñez, de ahora 24 años.

En este tema, tiene un toque arabesco, al igual que "Miradas", que interpreta con Adriel Favela, quien revela un sonido distinto.

"A cada artista que le tocó colaborar para mi álbum, creo que de eso se trataba: de que se unan a mi movimiento, a lo que estoy tratando de expresar", señaló. "Adriel es un gran artista, lo llevo siguiendo muchos años, me encantó cómo quedó. Las personas que están en este álbum fue porque en verdad se dio algo muy natural".

"No voy a odiarte", con Eslabón Armado, fue un tema que esperó cinco años a ver la luz desde que Nuñez lo compuso.

"Ésa es una de mis composiciones más preciadas", dijo. "Tengo canciones como ´En mi mundo´ y ´No voy a odiarte´, que cuando estaba en mi pleno apogeo de la composición, cuando yo estaba empezando a empaparme de la composición, salió eso de mí".

Nuñez, quien luce un tatuaje con el Monte Everest en el antebrazo, habla del dolor de la separación en "Holocausto Nuclear".

"Cada canción es una emoción diferente", señaló. "Esa canción me tocó hacerla en un momento algo triste para mí, pero al final de cuentas creo que lo que transmiten las canciones es ´ok, puedes estar triste, pero todo está bien´".

Peso Pluma vuelve para "Amiri", un tema para el que también se sumó su primo Tito Double P.

"Es un tema especial, (al) que le hemos tenido mucha fe", señaló Nuñez. "Es algo muy especial, porque es la primera canción que tenemos los tres juntos, los tres artistas de la Doble P".

Luis R Conriquez, Junior H, Ramón Vega y Alemán son otros de los invitados de Nuñez, uno de los artistas confirmados para el festival Tecate Pal Norte de 2025.