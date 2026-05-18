JAVIER BARDEM SACUDE CANNES

La política irrumpió con fuerza este sábado en Cannes. Tras la presentación oficial de "El ser querido", la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem no evadió las preguntas políticas en la rueda de prensa para lanzar una dura crítica contra Benjamin Netanyahu, Donald Trump y Vladimir Putin.

En la película, Bardem interpreta a Esteban Martínez un oscarizado director español que vuelve a Madrid para filmar una nueva cinta y busca a su hija (interpretada por Victoria Luengo) —a quien no ve desde hace 13 años— para que interprete a la protagonista. "El ser querido" se ha convertido ya en una de las películas más valoradas del Festival hasta el momento y gran parte de los elogios recaen en la actuación del actor español, considerada por muchos como una de las más sólidas de su carrera y que ya comienza a perfilarse en la conversación rumbo a los Oscar. Sin embargo, si algo concentró el foco del día en Cannes fueron sus declaraciones contra el genocidio en Gaza y su denuncia pública hacia el tipo de liderazgo que, considera, domina actualmente el escenario político internacional.