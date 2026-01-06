Jay de la Cueva: Un músico que nació para el rock

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- La trayectoria de Jay de la Cueva en la música y el rock nació, prácticamente, cuando seguía siendo un bebé; a los cuatro años tuvo su primera bacteria, a los cinco ya tocaba con su padre y su grupo y, en esa misma época, cuando todavía era denominado como "el Baby rock", tuvo que subir al escenario a reemplazar a El Tri, cuando la banda de Alex Lora no llegó a la tocada en donde estaban anunciados.

En la entrevista que concedió a Yordi Rosado, Jay rememoró que su interés por la música nació gracias a su padre, Javier de la Cueva, uno de los exponentes más importantes de rock and roll en México, quien formó parte de grupos como los Black Jeans y los Hooligns.

Jay recuerda que su madre, doña Lolita, le contaba una anécdota que demuestra la gran pasión que experimentó por la música desde su más tierna infancia pues, cuando aún tenía tres años, tomaba parte del indumentario de la cocina, cuando escuchaba a su padre tocar el piano, para producir ritmos en sintonía a la melodía.

"Mi padre, la verdad, ha sido una tierra y una casa muy fértil artísticamente, para mí, lo que contaba mi madre es que, cada vez que mi papá comenzaba a tocar el piano, yo iba inmediatamente a la cocina, y sacaba botes de la cocina, iba a cumplir tres años, en realidad era, prácticamente, un bebé".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sorprendido, su padre le dijo a doña Lolita que, en Jay, había un músico potencial y, aunque su madre echó en saco roto ese vaticinio, ese momento marcó el inicio de sus pininos como músico.

"Mi papá le dice a mi mamá ´es que Jay toca´, como que mi mamá minimizaba el comentario de mi papa, pero él no dejaba en ninguna dura que yo tenía una facilidad y una conexión, que tenía una facilidad muy notoria, entonces dijo ´yo le voy a comprar una batería´", detalló el exlíder de Moderatto.

Así, don Javier impulsó que Jay se presentara en las tocadas que tenía pactadas con los grupos que tocaba, aunque, en principio, a sus compañeros no les parecía muy buena idea, hasta que se percataron la forma tan positiva en que el público lo recibía, debido a su gran talento y destreza.

Así, su padre lo nombró como "el Baby rock" que, en muy poco tiempo, logró tener su propio espectáculo en Reino aventura.

Además, solía acompañar a su padre en sus shows, como sucedió la ocasión en la que don Javer se presentaría con el grupo Dragón.

En esa tocada, también estaban anunciadas otras bandas como Botellita de Jerez y en el todavía Three Souls in My Mind que, desde hace décadas, es conocido como El Tri.

En esa ocasión, el padre de Jay no tenía contemplado que el menor los acompañara arriba del escenario, o que siquiera tuviera una intervención en el show, que tuvo lugar en el Teatro Lírico , sin embargo, la demora que Alex Lora y su banda, que no llegaban al recinto, provocó que don Javier alentara a su hijo a demostrar su talento.

"No llegaba El Tri a tocar, ya habían tocado las otras dos bandas y dice mi papá, ´vamos a armar un palomazo y que Jay se suba´, entonces, todos los amigos de mi papá le dicen ´estás loco, ¿cómo se va a subir?´, hasta que ya finalmente me dicen, ´pues bueno... ya súbete´ y, yo tenía entre cinco o seis años, como las baterías me quedaban bastante grandes, tenía que tocar parado, pero, esa vez, la acomodaron y me subí a tocar´", relata.

En esa ocasión, mientras ejecutaba su instrumento, a Jay le lanzaron una paleta de chocolate, la que no le queda muy claro si le fue aventada como un obsequio o como una demostración de que no lo querían escuchar tocar.