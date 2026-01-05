logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Jayne Trcka, la actriz de 'Scary Movie', muere a los 62 años

La actriz Jayne Trcka, conocida por su papel en 'Scary Movie', falleció recientemente a los 62 años. Su hijo confirmó la noticia.

Por El Universal

Enero 05, 2026 04:36 p.m.
A
Jayne Trcka, la actriz de Scary Movie, muere a los 62 años

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- Jayne Trcka, mejor recordada como "Miss Mann", el papel al que dio vida en el 2000, en la cinta "Scary Movie", murió hace unas semanas a los 62 años, como confirmó su hijo.

"TMZ" publicó la noticia de su fallecimiento, el cual tuvo lugar el viernes, 12 de diciembre, como contó su hijo -del que no se especificó su nombre-, en San Diego, California, ciudad en la que Jayne residía.

Las causas de su muerte siguen sin esclarecerse, pues las investigaciones siguen su curso, como informó el médico forense del estado.

Y, si bien, su rostro es recordado por la aparición que tuvo en la película de comedia, la realidad es que, antes, dedicó gran parte de su vida al físicoculturismo y al modelaje fitness, pues -en su juventud- estudió gimnasia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante la década de los ochenta, participó en diferentes competiciones de rendimiento físico; gracias a su buen desempeño en ese ámbito, Trcka decidió dejar el trabajo que tenía en una agencia de correo postal y enfocarse, por completo, en su desarrollo como culturista.

Con los años también fungió como entrenadora personal certificada, profesión semejante a la que realizaba el personaje de Miss Mann en "Scary Movie", donde dio vida a la profesora de gimnasia de la secundaria Corpse, donde tienen lugar varios de los acontecimientos de la película.

Desde 2023, comenzó a trabajar como agente inmobiliaria, de acuerdo a la información que está disponible en internet.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jayne Trcka, la actriz de Scary Movie, muere a los 62 años
Jayne Trcka, la actriz de Scary Movie, muere a los 62 años

Jayne Trcka, la actriz de 'Scary Movie', muere a los 62 años

SLP

El Universal

La actriz Jayne Trcka, conocida por su papel en 'Scary Movie', falleció recientemente a los 62 años. Su hijo confirmó la noticia.

Los vestidos más bonitos de los Critics Choice Awards 2026
Los vestidos más bonitos de los Critics Choice Awards 2026

Los vestidos más bonitos de los Critics Choice Awards 2026

SLP

AP

Chase Infiniti cautiva con su estilo Louis Vuitton en los Critics Choice Awards 2026

Patricio Borghetti y Odalys Ramírez celebran su unión en una ceremonia especial
Patricio Borghetti y Odalys Ramírez celebran su unión en una ceremonia especial

Patricio Borghetti y Odalys Ramírez celebran su unión en una ceremonia especial

SLP

El Universal

En una playa exclusiva de la Riviera Maya, Patricio Borghetti y Odalys Ramírez dan el sí en una emotiva ceremonia.

Timothée Chalamet reconoce a Kylie Jenner en premiación Critics Choice
Timothée Chalamet reconoce a Kylie Jenner en premiación Critics Choice

Timothée Chalamet reconoce a Kylie Jenner en premiación Critics Choice

SLP

El Universal

Timothée Chalamet conmovió al público al agradecer a Kylie Jenner durante la entrega del premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards.