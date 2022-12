Jenna Ortega cuenta todo del característico gesto de Merlina

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- En una entrevista para el programa Today with Hoda & Jenna, la actriz estadounidense Jenna Ortega quien da vida al personaje de Merlina en la serie de Netflix, contó cómo es que tuvo que aprender a hacer su característico gesto inexpresivo.

Cuando una de las conductoras le preguntó cómo mantiene la cara inexpresiva, Jenna contestó que sólo baja su barbilla y mira por debajo de sus cejas, de igual forma debe relajar los músculos de la cara.

"Me dicen todo el tiempo que soy inexpresiva, pero es algo que Tim y yo creamos desde el principio, ella no parpadea, le gusta cuando bajo mi barbilla y miro por debajo de mis cejas, algo así como la mirada de Kubrick", dijo.

La serie dirigida por Tim Burton, ocupa los primeros lugares en tendencias desde su estreno, por lo que ha tomado una respuesta positiva por parte del público.

Asimismo, circulan videos en redes sociales comparando escenas de las películas pasadas con la actual serie de Netflix, en donde sin duda se deja ver el paso del tiempo en las producciones cinematográficas.