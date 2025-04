Jennifer Lawrence da bienvenida a su segundo bebé

Jennifer Lawrence, la protagonista de "Hunger Games" (Los juegos del hambre), acaba de dar la bienvenida a su segundo hijo junto a su esposo, el director de arte Cooke Maroney. El nuevo integrante de la familia se une a su primogénito de 3 años, Cy.

De acuerdo con "People", la pareja fue vista paseando junta en Nueva York ayer lunes 31 de marzo, Lawrence ya no lucía su "baby bump"

Hasta la fecha, los detalles sobre el bebé, como su sexo, nombre y fecha de nacimiento, siguen siendo un misterio.

Maroney y Lawrence se casaron en 2019, y su primer hijo nació dos años después.

Una fuente cercana a la pareja reveló a People en octubre de 2024 que Jennifer estaba "emocionadísima" por su segundo embarazo, pues sentía que era el momento perfecto para expandir su familia, especialmente ahora que Cy está más grande. Esta vez, la experiencia ha sido diferente para la actriz, quien en su primer embarazo confesó a Variety que las dudas sobre la crianza la acompañaban a diario: "Todos los días, ser madre me hacía sentir horrible. Me sentía culpable", expresó a Viola Davis. "Estaba jugando con [mi hijo] y me preguntaba: '¿Es esto lo que él quiere hacer? ¿Deberíamos estar afuera? ¿Y si tiene frío o se enferma? ¿Es esto suficiente? ¿Es suficiente para su desarrollo?’".

Sin embargo, cuando tuvo a Cy en sus brazos, la maternidad transformó completamente sus emociones: "El día en que nació, todo comenzó de nuevo. Me quedé mirando a mi hijo y sentí que me había enamorado. Todos mis miedos desaparecieron", compartió a Vogue.

La maternidad también ha influido en la carrera de Jennifer, llevándola a ser más selectiva con los proyectos que elige.