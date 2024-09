Jennifer López en el Festival de Cine de Toronto: Unstoppable

Círculos cercanos a Jennifer López aseguran que ser cantante es un trabajo de 24 horas al día. Ella misma es consciente de que su marca personal requiere un compromiso total, viviendo y respirando su carrera al máximo.

En medio de las especulaciones sobre su divorcio con el actor Ben Affleck, confirmado hace algunas semanas, Jennifer López decidió suspender su gira mundial para tomarse un descanso y pasar tiempo con su familia. Ahora que su situación amorosa ya no es un secreto, parece estar regresando con renovadas energías a las pasarelas internacionales.

Este viernes 6 de septiembre, la intérprete de "On the Floor" asistió al Festival Internacional de Cine de Toronto en el Teatro Roy Thomson de Ontario, Canadá, para el estreno mundial de su nueva película, "Unstoppable", proyecto que fue producido por su ex.

Sin embargo, en el evento no estuvo presente Affleck, quien fue visto más temprano en Los Ángeles. La ahora expareja había mantenido una relación de dos años tras reavivar su romance de principios de los 2000.

López deslumbró con un vestido plateado brillante que destacaba su delgada figura y mostraba parte de su piel. El atuendo, adornado como una bola disco, incluía detalles de moños negros a lo largo de sus piernas, y sus zapatos estaban a juego con el vestido. En cuanto al maquillaje, optó por tonos sencillos y discretos, dejando que el vestido fuera la estrella de la noche.

Jennifer solicitó el divorcio de Affleck en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el 20 de agosto. Hasta la fecha, ninguno de los dos artistas ha hecho declaraciones sobre el estado actual de su relación.

Fuentes han informado a medios internacionales que la fama de Jennifer estaba causando problemas debido a las diferencias de personalidad y la falta de tiempo de ambos, además de los compromisos familiares. "Ha tratado de hacerle entender a Ben que ser Jennifer López es un trabajo de siete días a la semana," dijo una fuente a "TMZ" antes de darse a conocer la separación.

La película protagonizada por López sigue la historia del luchador Robles, quien nació con una pierna y ganó un campeonato nacional de la NCAA en 2011 mientras competía para la Universidad Estatal de Arizona. En el elenco también participan Michael Peña, Don Cheadle y Bobby Cannavale.