Jenny Bombo señala presunta causa de pelea en Las Ultrasónicas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- Las Ultrasónicas se encuentran confrontadas, luego de que sus líderes mostraran desacuerdos en diferentes comunicados, pero ahora es Jenny Bombo quien afirma que las tensiones se derivaron del proceder de Rocksi Glam, debido a que, presuntamente, habría emprendido una relación extramarital con otra compañera de agrupación.

Jenny Bombo explica origen del conflicto en Las Ultrasónicas

Este martes, las músicas dieron a conocer su versión de los hechos, relacionada con las diferencias que hasta este miércoles las mantienen distanciadas.

Jenny afirmó que Rocksi decidió administrar la cuenta oficial del grupo, limitándola del derecho de que ella también lo hiciera, sin previo aviso, mientras que la bajista señaló que si las desavenencias habían tenido lugar era por irregularidades a la hora de repartir los créditos en los registros de sus canciones.

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Y aunque, este martes, Jenny señaló que no daría detalles del problema para evitar "el morbo", la mañana de este miércoles compartió un post donde desmenuzó el motivo por el que los desacuerdos con Glam comenzaron.

Detalles sobre la relación extramarital y sus consecuencias

Bombo, una de las fundadoras del grupo, escribió que los malentendidos se habrían desatado desde hace alrededor de dos años, cuando integraron a la alineación a una nueva integrante que empezó a ejecutar la batería y con quien, según su relato, sostuvo una relación amorosa con Rocksi, quien está casada con el mánager de la banda.

"A mediados de 2024 se integró una nueva baterista (y), a comienzos de 2025, Rosalía y la baterista comenzaron a relacionarse, más allá de lo personal, (situación con la que nunca estuve de acuerdo, debido a la gran diferencia de edad y a no considerarlo ético), desde ese momento, las cosas comenzaron a salirse de control dentro de la banda, considerando, además, que Rosalía y quien, en ese entonces, era nuestro mánager, son esposos".

De acuerdo con el relato de Bombo, la relación entre Rocksi y la baterista, de la que no especificó el nombre, tuvieron diferencias y, a partir de ahí, Glam habría tomado una postura violenta e inconforme con respecto a la dinámica dentro del grupo.

"(...) Comenzó a mostrar conductas muy cuestionables y, hasta cierto punto, violentas, durante ensayos y conciertos a la baterista, en algún momento, incluso, llegué a defenderle de esos actos", señaló.

También escribió sobre las rispideces que, ese vínculo, habría detonado entre Glam y su marido.

"La situación empeoró: la situación entre Rosalía y su esposo se volvió cada vez más ríspida e insostenible y, las agresiones hacia la baterista, el staff, el crew y hacía mí, fueron en aumento".

Bombo argumenta que fue a raíz de esa situación que Glam exigió derechos de canciones, en los que, según la guitarrista, ella no estuvo involucrada en la composición y que, a lo referente a las dos nuevas canciones que estaban por lanzar, llegaron al mutuo acuerdo de que el registro se dividiría en un 50 por ciento.

"Después de todo lo ocurrido, decidí que lo más coherente para el proyecto -que se define como grupo de mujeres empoderadas, valientes e independientes- era su salida de la banda, se lo comuniqué, a lo que respondió acusándome de haberle 'robado regalías'", durante años en que participó como bajista y amenazó en emprender acciones legales en mi contra".