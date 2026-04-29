Broma a Gallardo se vuelve viral; suma un millón de vistas

Durante la celebración del Día del Niño organizada por el Gobierno del Estado en San Luis Potosí, los creadores de contenido Chilin y Pikin, conocidos como "los payasos más virales de TikTok", protagonizaron un momento que no pasó desapercibido.

Fieles a su estilo, realizaron una broma al gobernador Ricardo Gallardo Cardona fuera del escenario. En ella, Pikin fingió hablar por teléfono con su madre y comentó que estaba ocupado "con el gobernador que se cree influencer", a quien —añadió— "le dicen el pollo, pero no llega ni a gallina", además de señalar que presume tener muchos ahijados que le dicen padrino, "pero no les da ni domingo".

El momento provocó gestos de incomodidad en el mandatario, quien se mantuvo atento mientras se desarrollaba la situación.

Al final, tras revelarse que se trataba de una broma, el ambiente se distendió y el gobernador terminó riendo junto a los payasos, ante la reacción de quienes presenciaban el momento.

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El video fue publicado en las propias redes sociales de Chilin y Pikin y, hasta ahora, acumula cerca de un millón de reproducciones, convirtiéndose en uno de los clips más comentados del evento.