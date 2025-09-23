Jimmy Kimmel regresa a su programa nocturno tras suspensión de ABC

NUEVA YORK (AP) — Jimmy Kimmel está listo para regresar a la televisión nocturna el martes después de una suspensión de casi una semana que desencadenó un debate nacional sobre la libertad de expresión y la capacidad del presidente Donald Trump para controlar las palabras de periodistas, comentaristas e incluso comediantes.

Pero dos grupos de afiliados de ABC, que denunciaron a Kimmel la semana pasada, dijeron que no transmitirían su regreso. Nexstar Media Group dijo que continuaría sin presentar el programa, "a la espera de garantías de que todas las partes están comprometidas a fomentar un ambiente de diálogo respetuoso y constructivo en los mercados que servimos". Sinclair Broadcast Group también dijo que mantendría a Kimmel fuera de sus estaciones. Las dos corporaciones controlan colectivamente alrededor de una cuarta parte de los afiliados de ABC.

ABC, que suspendió el programa de Kimmel el miércoles pasado tras las críticas a sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, anunció el lunes que "Jimmy Kimmel Live!" regresaría después de que la cadena tuviera "conversaciones reflexivas" con el presentador.

Stephen Colbert bromeó en su programa de CBS en respuesta a la reinstalación de Kimmel: "Nuestra larga pesadilla nacional nocturna ha terminado".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

ABC suspendió a Kimmel indefinidamente después de los comentarios que hizo en un monólogo la semana pasada. Kimmel sugirió que muchos partidarios de Trump estaban tratando de capitalizar la muerte de Kirk y estaban "desesperadamente tratando de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo que no fuera uno de ellos".

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones designado por Trump, Brendan Carr, dijo la semana pasada que parecía que Kimmel estaba tratando de "engañar directamente al público estadounidense" con sus comentarios sobre Tyler Robinson, el joven de 22 años de Utah acusado del asesinato de Kirk, y sus motivos. Esos motivos siguen sin estar claros. Las autoridades dicen que Robinson creció en una familia conservadora, pero su madre dijo a los investigadores que su hijo se había inclinado políticamente hacia la izquierda en el último año.

"Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil", dijo Carr antes de que ABC anunciara la suspensión. "Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar su conducta, de tomar medidas, francamente, sobre Kimmel, o habrá más trabajo para la FCC por delante".

Esos comentarios desencadenaron una reacción, con el senador republicano Ted Cruz diciendo que Carr actuó como "un mafioso". Cientos de luminarias del entretenimiento, incluidos Tom Hanks, Barbra Streisand y Jennifer Aniston, firmaron una carta circulada por la Unión Americana de Libertades Civiles que calificó la medida de ABC como "un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación".

Algunos consumidores castigaron a Disney, la empresa matriz de ABC, cancelando suscripciones a sus servicios de streaming.

Trump había celebrado la suspensión de Kimmel, incluso diciendo incorrectamente que el programa había sido cancelado. Kimmel ha sido un crítico implacable de Trump en su comedia.

La administración de Trump ha utilizado amenazas, demandas y presión del gobierno federal para tratar de ejercer más control sobre la industria de los medios. Trump demandó a ABC y CBS por la cobertura de noticias, lo que las compañías resolvieron. Trump también ha presentado demandas por difamación contra The Wall Street Journal y The New York Times, y logró instar al Congreso a retirar fondos federales de NPR y PBS.

Cómo —o incluso si— Kimmel abordaría la controversia en su primer programa de regreso sigue siendo un misterio. Es probable que millones de personas lo vean.

Se informó que los ejecutivos de Disney y ABC negociaron el regreso durante varios días antes de anunciar la resolución. La declaración de ABC dijo que la suspensión ocurrió porque algunos de los comentarios de Kimmel fueron "mal sincronizados y por lo tanto insensibles", pero no los calificó de engañosos.

Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, la organización fundada por Kirk y ahora encabezada por su viuda, publicó en X que "Disney y ABC cediendo y permitiendo que Kimmel vuelva al aire no es sorprendente, pero es su error cometerlo".

La suspensión ocurrió en un momento en que el panorama nocturno está cambiando. Los programas están perdiendo espectadores, en parte porque muchos ven los momentos destacados al día siguiente en línea. CBS anunció la cancelación del programa de Colbert durante el verano. El contrato de Kimmel con ABC dura hasta mayo, según informes.

En su monólogo de apertura del lunes, Colbert tomó su recientemente ganado Emmy a la mejor serie de entrevistas diciendo: "¡Una vez más, soy el único mártir en la noche!".