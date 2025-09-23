ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Ana Pau López Herrera y Juan Carlos Olavarri Ortiz unieron sus vidas por amor, en una sobria ceremonia, que se efectuó en la Catedral Metropolitana.

Testificaron emocionados el enlace de sus hijos: Carlos López Medina y Lourdes Herrera, Juan Carlos Olavarri y Ana Ortiz.

Con ellos, estuvieron sus hermanos, seres queridos y amistades cercanas.

Los novios intercambiaron promesas de amor, respeto y fidelidad; ante Dios, se dieron el “Si quiero”.

Enseguida, el sacerdote les impartió el sacramento del matrimonio y bendijo los símbolos que les entregaron los padrinos.

Al final de la Eucaristía, recibieron una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los jóvenes esposos llegaron a la espléndida recepción, donde los invitados les felicitaron.