Jisoo de BLACKPINK se deslinda de caso de presunta agresión

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).-

, integrante del grupo de K-pop BLACKPINK, respondió mediante su

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tras la difusión de reportes sobre unque involucraría a su hermano.Durante el fin de semana,informaron que un hombre de aproximadamente 30 años, identificado con el apellido Kim, fue detenido el pasado 15 de abril bajo sospecha de haber agredido sexualmente a una streamer en su residencia ubicada en Seúl, Corea del Sur.Aunque los reportes iniciales solo señalaban al hermano de una cantante de una conocida banda femenina, las versiones digitales vincularon elcon la artista. El sospechoso, quien también enfrenta acusaciones de violencia doméstica contra su esposa, reconoció haber tenido contacto con la, pero negó la agresión; dos días después, lafue desestimada por falta de pruebas.Ante esto,, abogado del despacho Kim & Chang y representante de la agencia de la intérprete, Blissoo, señaló: "Algunos reportes de medios, comunidades en línea y plataformas de redes sociales han estado vinculando de forma irresponsable a la artista y a Blissoo con el tema familiar que circula en internet, además de difamarlas con afirmaciones falsas".La defensa declaró que el asunto señalado no tiene relación alguna conni con su agencia, y que las versiones circulantes sonno verificadas. Agregaron que la cantante ha vivido de manera independiente de su familia durante años y que "no tenía conocimiento alguno de la vida privada de su hermano".Respecto a los rumores de que el familiar habría participado en la creación de Blissoo, el comunicado aclaró: "Aunque la artista recibióde un familiar durante consultas con terceros en la preparación del lanzamiento de la agencia, ningún familiar ha recibido compensación ni ha participado en la toma de decisiones en ningún momento".Asimismo, desmintieron que el hombre funja como ejecutivo o director general de la empresa: "Actualmente no tiene ninguna afiliación legal ni administrativa con la agencia". Finalmente, negaron haber brindado apoyo financiero o legal al involucrado y advirtieronfirmes contra la difusión de información falsa."Tomaremos de inmediato todas las, civiles y penales posibles, y responderemos con firmeza, sin indulgencia ni acuerdos", concluyó el representante.Eldel hombre señalado continúa bajode las