JOE JONAS SE PONE MÁSCARA DE LUCHADOR

Con la Ciudad de México de fondo, Joe Jonas anunció su llegada al país previo al festival Tecate Emblema, donde los Jonas Brothers se presentarán este sábado.

El intérprete publicó un video en su cuenta de TikTok en el que realiza una caminata con actitud retadora mientras observa a su alrededor con un aire de misterio y porta una máscara de lucha libre.

El clip, además, está ambientado con un icónico diálogo de "Batman: El caballero de la noche asciende", protagonizado por Bane, interpretado por Tom Hardy, durante el secuestro de un avión de la CIA. En el fragmento, el personaje reflexiona sobre la identidad y el uso de la máscara: "No importa quiénes somos. Lo que importa es nuestro plan" y "A nadie le importó quién era yo hasta que me puse la máscara." Joe añadió en español en la publicación: "Ya aterrizamosss CDMX".

Horas antes del post del cantante, en X circularon videos de su recorrido por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto a su hermano Nick Jonas.

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Joe ha expresado en varias ocasiones su cariño por México, ya sea al ondear la bandera nacional en sus conciertos o al utilizar audios de telenovelas mexicanas para dramatizaciones en redes sociales. Los Jonas Brothers llegan a México como parte de su Greetings From Your Hometown Tour, con el que promocionan su séptimo álbum y celebran 20 años de trayectoria.