John Cena revela la razón de injerto capilar

Por El Universal

Agosto 07, 2025 04:42 p.m.
El 17 veces campeón mundial de WWE, John Cena, se sinceró sobre un proceso que atravesó a finales del 2024 para recuperar la confianza que necesitaba para volver a los encordados para un último año en la lucha libre.
Cena — hoy de 48 años — conversó con la revista "People" sobre el proceso mental que representó realizarse un injerto capilar una vez que todos los aficionados de la lucha libre bombardearon el internet con cientos de fotografías que mostraban la perdida de cabello del aún luchador.
"Mientras intentaba ocultar mi pérdida de cabello, el público lo sacaba a la luz. Veía carteles en los que ponían: John Cena, el calvo", mencionó el oriundo del estado de Massachusetts. Esto marcó un antes y un después en la vida personal de Cena.
"Me animaron a ver qué opciones tenía. Ahora sigo una rutina: Terapia con luz roja, vitaminas, champú, acondicionador y me hice un trasplante de pelo el pasado noviembre", menciona Cena en su entrevista con People, para revelar, posteriormente, que "si no hubiera tenido tanta vergüenza, me lo habría hecho hace 10 años. Cambió completamente el curso de mi vida", concluyó.

