JONES CUESTIONA IMAGEN DE FÁTIMA BOSCH

Lupita Jones, la primera mexicana Miss Universo, opinA acerca del comportamiento de Fátima Bosch en sus primeras semanas de reinado; afirma que la joven debe rodearse de un equipo que le recuerde que su etapa como "la Flor Tabasco" ya quedó atrás, sugiriendo que debe adoptar una conducta a la altura del título. a su parecer, la actual Miss Universo necesita un mejor asesoramiento, con lo relacionado al cuidado de su imagen pues, pese a que aplaude su forma auténtica de ser, también opina que debe guardar la compostura, esto luego de la forma en que bailó EN su recibimiento en Tabasco.