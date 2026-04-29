José Emilio Fernández recuerda a Mariana Levy en aniversario luctuoso

CIUDAD DE MÉXICO,

29 (EL UNIVERSAL).- Se cumplen

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desde la muerte de; en ese tiempo, su hijo menor,, tenía sólo nueve meses, por lo que son muy pocos losque conserva de su madre, a quien recuerda, año con año, con una inquietud que se apodera de él cuando el mes dese acerca.Encon "", el joven confió que asocia esta temporada del año con la, motivo por el que siente una clase decuandocomienza."Ni me digas, queyo prefiero que no hubiera existido, loeste mes", expresó.Fernández Levy prefiere apartarse cada que llega el 29 dey lidiar con su; reconoce que recibe muchosque, en vez de confortarlo, lo atormentan."Son días que no me puedo parar ni de la cama, ni hacer absolutamente nada, es horrible, esos días son horribles porque todo mundo me habla y me recuerda que mifalleció, no es un día bonito, yo prefieroy no saber de nadie", compartió.Hace sólo siete días, el 22 de, habría sido el día en que Mariana habría cumplido, por lo que su hijo menor contó al matutino cómoeste año."La, le prendí unos '' y le canté ''".de su partida, José Emilio sigue durmiendo con la cobija que su madre le bordó al nacer, como confió y, continuamente, se pregunta qué habría sido de su, de haber crecido con el cuidado y consejos de la actriz."Siento que fue una, una gran persona y unay, yo siento que, hubiera hecho de mí, un hombre todavía mejor, siempre me dicen que siempre fue una mujer espectacular, muy amorosa y muy amable, muy trabajadora, entonces es algo con lo que me toca seguir".Fernández Levy reconoció que, a estas alturas, sigue sin ver lasen donde trabajo su madre y no por indiferencia, sino por el hondoque experimenta cuando la ve en pantalla."Para mí es muylasde mi, me quiebro, me rompo,verlas, me llega el, en vez de disfrutar la novela, me la paso mal y prefiero ver otra cosa, es por eso, no es porque no las quiera ver, yo no dudo dely lo maravillosa que era miactuando, pero no me he atrevido".El joven reconoce que, de su madre,, ya que era muy pequeño para recrear suo sus"Me hubiera encantado tener el recuerdo de cómo son sus abrazos, de cómo son sus besos y de cómo es su, pero mínimo tengo losque la gente, tan allegada de ella, me contaba y siento como que los viví y que también estuve ahí".