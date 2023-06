Joven gasta 79mp en boletos para Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- ¿Qué no haría un "swiftie" por ver a su ídola? Los fans de Taylor Swift han emprendido una batalla por conseguir entradas a la serie de conciertos que la cantante ofrecerá en México como parte del "The Eras Tour".

Será el 24, 25, 26 y 27 en que la intérprete de "Lover" deleite a su público mexicano en las inmediaciones del Foro Sol, Ciudad de México.

El concierto tendrá una duración aproximada de 3 horas, tiempo en que se presentarán 44 canciones contemplando gran parte de la discografía de la originaria de Pensilvania.

Al tratarse de un espectáculo con gran demanda, Ticketmaster activó el sistema "Verified fan" para agilizar la compra de entradas. Algunos "swifties" tuvieron la fortuna de recibir el código para formarse a la fila virtual y lo presumieron en redes sociales.

Fan de Taylor Swift gasta 79 mil pesos en boletos y se viraliza

Por medio de Twitter, un fan de Taylor Swift compartió que recibió la aprobación de Ticketmaster como parte del "Verified fan".

El joven logró comprar un paquete de boletos por una módica cantidad de 79 mil 311 pesos en la zona VIP platino del recinto.

"Veré a Taylor Swift en el Foro Sol", escribió en un tuit que alcanzó más de 1 millón de reproducciones. En el post también colgó una fotografía con el resumen de su compra.

Decenas de "swifties" lo felicitaron por haber logrado conseguir las entradas. "El que puede puede, felicidades", "Ay, qué envidia a mí no me seleccionaron", "El dinero va y viene. La experiencia se te queda toda la vida", fueron algunas de las reacciones.

No obstante, el fan de Swift también se llevó críticas en la plataforma. "El enganche de la casa", "Si tapó los asientos por qué no tapar el costo, qué ganas de andar de inventada presumida", "Con esa cantidad hubieras comprado un viaje a USA", "Con eso pago mi carrera", se lee en el tuit.

¿Cuánto cuestan los boletos de Taylor Swift en México?

Los precios para los boletos del concierto de Taylor Swift oscilan entre los 936 y 10 mil 450 pesos dependiendo la zona, tal como lo han reportado usuarios en redes sociales quienes recibieron el código "Verified fan".

Ticketmaster aclaró que las fechas de liberación de boletos para el "The Eras Tour" en México comenzaron desde el pasado 3 de julio y en modalidad Ticketfast el 7 de agosto.

Fuera de ello, advirtieron a los "swifties" no caer en estafas ni comprar entradas en canales no oficiales, esto para evitar las reventas con precios elevados.