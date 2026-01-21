Juez falla sobre autoridad para observador en caso de archivos de Epstein

NUEVA YORK (AP) — El juez que supervisa el caso penal de Ghislaine Maxwell dijo el miércoles que los legisladores que copatrocinaron la ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar sus archivos sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell pueden presentar una demanda para buscar un observador designado por el tribunal para asegurar el cumplimiento, pero carecen del derecho legal de vincular la demanda al caso penal.

El juez Paul A. Engelmayer determinó que los representantes Ro Khanna, demócrata de California, y Thomas Massie, republicano de Kentucky, no tienen derecho de intervenir en el caso de tráfico sexual de Maxwell. Los legisladores, cuya Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein fue firmada por el presidente Donald Trump en noviembre, solicitaron al juez la semana pasada nombrar a un supervisor, en un intento de acelerar la divulgación pública de archivos relacionados con las investigaciones del difunto financiero y Maxwell, su confidente de mucho tiempo.

Engelmayer coincidió en gran medida con la insistencia del Departamento de Justicia de que él, como juez que supervisa el caso de Maxwell, no tenía autoridad para conceder la solicitud de Khanna y Massie de un monitor independiente para asegurar la liberación inmediata de más de dos millones de documentos.

Khanna y Massie dijeron que la lenta divulgación de los documentos violaba la ley y había causado "un trauma serio a los sobrevivientes".

Aparte de la posibilidad de presentar una demanda, los legisladores son libres de usar sus herramientas legislativas para mejorar la supervisión del Departamento de Justicia, escribió Engelmayer. La ley de Epstein, aprobada después de meses de presión pública y política, no contiene mecanismos ni sanciones para asegurar el cumplimiento.

"Apreciamos la respuesta oportuna del juez Engelmayer y su atención a nuestra solicitud, y respetamos su decisión", declaró Khanna en un comunicado. "Dijo que planteamos 'preocupaciones legítimas' sobre si el Departamento de Justicia está cumpliendo con la ley. Continuaremos usando todas las opciones legales para asegurar que los archivos sean publicados y que los sobrevivientes vean justicia".

Después de no cumplir con el plazo del 19 de diciembre establecido por el Congreso para publicar todos los archivos, el Departamento de Justicia aseguró que tiene cientos de abogados revisando registros aún no divulgados para determinar qué necesita ser tachado para proteger las identidades de las víctimas de abuso sexual. Hasta ahora, solo se han hecho públicos unos 12.000 documentos.

Engelmayer declaró que las preguntas planteadas por Khanna y Massie sobre si el departamento estaba cumpliendo con la ley eran "indudablemente importantes y oportunas". Pero, dijo, la forma en que estaban tratando de intervenir no estaba permitida.

Engelmayer heredó el caso Maxwell después de que la jueza Alison Nathan fuera nombrada para el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito. Dictaminó que no tiene autoridad para supervisar el cumplimiento del departamento con la nueva ley, y que Massie y Khanna no tienen derecho legal para inmiscuirse en el caso de Maxwell.

Engelmayer destacó que ha recibido cartas y correos electrónicos de sobrevivientes de abuso de Epstein en apoyo de la solicitud de los legisladores para el nombramiento de un supervisor neutral.

"Estos expresan preocupación de que el Departamento de Justicia de otra manera no cumplirá con la Ley", escribió el juez, quien fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama.

El departamento "solo ha ofrecido promesas huecas a las víctimas" y "no nos está tratando con la deferencia que merecemos", escribieron los sobrevivientes, según Engelmayer.

Maxwell está cumpliendo una sentencia de prisión de 20 años después de su condena por tráfico sexual en diciembre de 2021. Recientemente solicitó al tribunal federal su liberación, manteniendo que ha surgido nueva información que justifica su liberación. Un jurado encontró que había ayudado a reclutar niñas para que Epstein abusara de ellas durante el último cuarto de siglo y que también había participado en algunos de los abusos.

Epstein murió en una cárcel federal en Nueva York en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. La muerte fue declarada un suicidio.