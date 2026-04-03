NUEVA YORK (AP) — Las denuncias de acoso sexual de Blake Lively contra Justin Baldoni por la película "It Ends With Us" ("Romper el círculo") fueron desestimadas el jueves por un juez federal, quien dejó intactas tres reclamaciones, incluida la de represalias, lo que permitirá que un jurado escuche muchas de las acusaciones.

Juez federal desestima denuncias de acoso sexual contra Justin Baldoni

El fallo por escrito del juez Lewis J. Liman en Manhattan se produjo después de que Lively, quien protagonizó y produjo la película, demandara a su coprotagonista y director en diciembre de 2024. Un juicio está programado para el 18 de mayo.

Baldoni y su productora, Wayfarer Studios, habían presentado una contrademanda contra Lively y su esposo, el actor de "Deadpool" Ryan Reynolds, acusándolos de difamación y extorsión. El juez desestimó las reclamaciones de Baldoni en junio pasado.

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En su resolución, Liman determinó que Lively era una contratista independiente y no una empleada. Con base en ello, señaló que no tenía derecho a presentar denuncias de acoso sexual en virtud del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esa ley prohíbe la discriminación laboral por diversos motivos, incluido el género.

Detalles confirmados sobre las denuncias y represalias

En cuanto a las represalias, el juez indicó que algunas pruebas podrían permitir que un jurado concluya que la productora de Baldoni planeó no solo dañar la reputación de Lively, sino destruir su carrera ante el temor de que ella presentara una denuncia por discriminación. Lively alega que una campaña de desprestigio ha sido "devastadora para su reputación y su carrera", señaló el juez.

En un análisis de las denuncias de acoso sexual, el juez afirmó que las reclamaciones de Lively debían evaluarse en el contexto de la película en la que estaban trabajando.

"Lively afirma que durante el rodaje, Baldoni se inclinó hacia ella e hizo un gesto como si tuviera la intención de besarla, y que le besó la frente, frotó su rostro y su boca contra su cuello, puso su pulgar en su boca y le dio un golpecito a su labio inferior, la acarició y se inclinó hacia su cuello, diciendo: ´huele bien´", escribió el juez.

Afirmó que no había duda de que esa conducta respaldaría una reclamación por ambiente laboral hostil si hubiera ocurrido en el piso de una fábrica o en una oficina ejecutiva.

Sin embargo, observó el juez, Baldoni estaba "actuando en la escena" y su "conducta no se apartaba tanto de lo que razonablemente podría esperarse que ocurriera entre dos personajes durante una escena de baile lento como para que surgiera una inferencia de trato hostil por razón de sexo. Al menos de manera aislada, la conducta estaba dirigida al personaje de Lively y no a la propia Lively".

Liman añadió: "Los artistas creativos, al igual que los guionistas en una sala de comedia, deben tener cierto margen para experimentar dentro de los límites de un guion acordado sin temor a que se les considere responsables por acoso sexual".

Pese a esas conclusiones, el juez dijo que algunas denuncias de acoso sexual podrían presentarse ante un jurado para sustentar dos reclamaciones por represalias que sobrevivieron al fallo, incluida una contra It Ends With Us Movie LLC y Wayfarer Studios, y una tercera reclamación que se mantuvo vigente por presunto incumplimiento de un acuerdo adicional (rider) contractual contra It Ends With Us Movie LLC.

El juez señaló que Baldoni una vez dijo "bastante sexy" después de pedirle a Lively que se quitara la chaqueta, dejando al descubierto un sostén de encaje debajo, y que cuando le advirtieron que era inapropiado y distraía hacer ese comentario, presuntamente puso los ojos en blanco y respondió: "Perdón, me perdí la capacitación sobre acoso sexual".

Liman también citó una escena en la que Baldoni insistió en que Lively interpretara una escena de parto desnuda y luego la escena se filmó durante varias horas sin que el set se cerrara al personal no esencial.

En un comunicado, la abogada de Lively, Sigrid McCawley, escribió que Lively "espera declarar en el juicio y seguir arrojando luz sobre esta forma despiadada de represalia para que sea más fácil detectarla y combatirla".

Añadió: "Este caso siempre se ha centrado y seguirá centrado en las devastadoras represalias y en las medidas extraordinarias que tomaron los demandados para destruir la reputación de Blake Lively porque ella defendió la seguridad en el set, y ese es el caso que irá a juicio".

Bryan Freedman, abogado de Baldoni, afirmó que los demandados en el caso eran "muy buenas personas que no han incurrido en este acoso sexual como se alega".

Freedman manifestó en un correo electrónico a The Associated Press: "Es gratificante ver que el fallo del tribunal confirma lo que el equipo legal creyó desde el primer día".

"It Ends With Us", una adaptación de la novela superventas de 2016 de Colleen Hoover que comienza como un romance pero da un giro oscuro hacia la violencia doméstica, se estrenó en agosto de 2024 y superó las expectativas de taquilla con un debut de 50 millones de dólares. Pero el estreno de la película estuvo rodeado de especulaciones sobre una discordia entre Lively y Baldoni.

Lively apareció en la película de 2005 "The Sisterhood of the Traveling Pants" ("Un verano en pantalones") y en la serie de televisión "Gossip Girl" de 2007 a 2012, antes de protagonizar películas como "The Town" y "The Shallows".

Baldoni protagonizó la comedia televisiva "Jane the Virgin", dirigió la película de 2019 "Five Feet Apart" ("A dos metros de ti") y escribió "Man Enough", un libro que cuestiona las nociones tradicionales de la masculinidad.