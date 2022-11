Julieta Venegas aplaude al movimiento feminista

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Julieta Venegas, que desde el año 2007 reside en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, aplaudió, en conferencia de prensa, el atrevimiento que han tenido las mujeres al salir a marchar, alrededor del mundo, en pro del feminismo y la igualdad de condiciones entre ellas y los hombres.

"He visto cómo las mujeres han sido la punta de lanza para que las cosas cambien", dijo.

Sin embargo, consideró, que en México ha sido un proceso mucho más lento que en otros países, pues las creencias de nuestra sociedad están más establecidas que en naciones como, por ejemplo, Argentina.

"Aquí ha sido mucho más lento porque son estructuras mucho más establecidas de cómo se percibe a la mujer", describió.

Sin embargo, pese a las dificultades ella se mantiene comprometida e incluso en su nuevo disco incluirá un tema al respecto del miedo que sigue experimentado.

"Son cosas que quiero concientizar, por ejemplo en el disco nuevo incluí una canción de ese miedo que sentimos las mujeres al salir a la calle de noche, a la edad que tengo y donde esté sigo sintiendo lo mismo y se me hace increíble. Son cosas que no cambian más que en la intimidad, con nuestros cercanos o nuestras parejas", contó la nacida en California.

"Tu historia", es el nombre del nuevo álbum que lanzará Julieta Venegas, una producción que tardó dos años en poder concluirse, en parte debido a la pandemia de Covid-19, y en la que la intérprete de "Lento" se dio cuenta de lo que significa la música en su vida.

"Me sirvió parar un poco, para darme cuenta de la importancia que tiene para mí hacer música, sé que tengo un recorrido desde hace mucho, pero me di cuenta de que siempre llego a un punto cero", compartió la cantante ante la prensa.

Pese a ese largo recorrido que Julieta puede presumir, la cantante de 51 años de edad todavía siente que le falta madurar en muchos aspectos de su vida.

"Siento que siempre estoy en aprendizaje, en muchas cosas siento que me hace falta ser mucho más madura, en ocasiones es muy fácil para mi portarme seria y sobria, pero en otras no", describió Julieta.

Junto al lanzamiento del cual no se mencionó una fecha establecida, Julieta tendrá a su vez dos presentaciones en el Teatro Metropólitan los próximos 24 y 25 de noviembre.