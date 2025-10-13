logo pulso
Julio César Chávez rompe el silencio y defiende a su hijo de acusaciones

El exboxeador se pronuncia sobre la polémica que rodea a su hijo

Por El Universal

Octubre 13, 2025 02:03 p.m.
A
Julio César Chávez rompe el silencio y defiende a su hijo de acusaciones

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de meses de silencio que alimentaron la incertidumbre, Julio César Chávez, el máximo ícono del boxeo mexicano, finalmente habló sobre las acusaciones que rodean a su hijo, Julio César Chávez Jr.

Con voz firme y calmada, el exboxeador aseguró que todos los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado son falsos, y que en el futuro se dará a conocer la verdad para limpiar el nombre de la familia.

Chávez, quien mostró confianza en las autoridades para resolver todo lo más pronto posible, añadió que conoce a su hijo y que, si fuera narcotraficante, él mismo lo llevaría a la cárcel.

"Yo conozco a mi hijo y sé a lo que se ha dedicado toda la vida. Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel, al cabrón. No se encuentra involucrado con ningún cártel. Ha tenido problemas de adicciones, está luchando con eso, y estamos en un proceso. No hay nada".

El legendario pugilista, quien ahora también es analista de televisión, abrió su corazón y habló sobre lo que vivió ante los comentarios de la sociedad y redes sociales, mismos que le afectaron. Aceptó que conoce a todo tipo de gente, pero que el ser amigo no define nada.

"Simplemente vivimos en Culiacán, conocemos a toda la gente, y es imposible que les niegues el autógrafo porque ya sabes cómo te va a ir. El ser amigo no quiere decir que seas narcotraficante. Son las consecuencias que debe pagar mi hijo. Yo ya reparé daños y les pedí perdón a quienes debía", finalizó.

