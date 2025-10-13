"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

La compañía Seres Arte Inclusivo presenta una obra creada a partir de las experiencias de personas con discapacidad, donde el cuerpo y la expresión rompen las barreras sociales.

En el Teatro del IMSS se presentó la puesta en escena Obsérvame, producción de la compañía potosina Seres Arte Inclusivo, dirigida por Paul Blanco. La obra formó parte de un proyecto que impulsa la participación artística de personas con discapacidad en San Luis Potosí y se presentó con tres funciones gratuitas los días 10, 11 y 12 de octubre.

Obsérvame es una creación colectiva construida a partir de los testimonios reales de los integrantes de la compañía.

En escena participan 19 actores con discapacidad intelectual, motriz, visual, auditiva y psicosocial, quienes dan vida a un relato que refleja los prejuicios, las expectativas y las limitaciones que impone la sociedad.

El montaje combina teatro y danza para generar un lenguaje escénico propio. Según explicó el director Paul Blanco, el proceso partió de escuchar las historias personales de los participantes y transformarlas en una narrativa que cuestiona las formas en que la sociedad "incapacita" a las personas con discapacidad.

"El problema no está en la discapacidad, sino en los prejuicios y barreras sociales que impiden la participación y la empatía", señaló.

El método de trabajo de Seres Arte Inclusivo se basa en que durante un mes, los integrantes realizan actividades de teatro y danza para descubrir sus habilidades, intereses y formas de expresión.

UN ESPACIO PARA DISFRUTAR,

EXPRESARSE Y BRILLAR

A partir de ese proceso, el equipo creativo diseña los personajes y escenas, asegurando que cada artista encuentre un espacio donde pueda disfrutar, expresarse y brillar. "Buscamos que cada persona sea parte del proceso desde sus propias capacidades, que se sienta libre y feliz en el escenario", compartió Blanco.

Lejos de un enfoque asistencial, Seres Arte Inclusivo busca formar artistas profesionales con discapacidad. "No queremos que el público asista por lástima o curiosidad, sino que reconozca a los intérpretes como artistas que comunican y generan emociones", afirmó el director, quien destacó que los actores reciben remuneración por su trabajo, como cualquier otro profesional del teatro.

LA ACCESIBILIDAD, PARTE DEL LENGUAJE ESCÉNICO

En Obsérvame, la accesibilidad también es parte del lenguaje escénico. El montaje integra intérprete de lengua de señas mexicana y un sistema de audiodescripción para espectadores y espectadoras con discapacidad visual, lo que permite que el público con distintas condiciones pueda disfrutar plenamente de la experiencia.

Estas medidas, explicó Blanco, son parte del compromiso de la compañía con un arte verdaderamente incluyente, tanto en la creación como en la recepción.

COMUNIDAD ARTÍSTICA CON MÁS DE 30 INTEGRANTES

Fundada en 2020, Seres Arte Inclusivo comenzó con apenas cuatro integrantes que participaron en la primera marcha de personas con discapacidad en San Luis Potosí. Cuatro años después, la agrupación se ha consolidado como una comunidad artística que reúne a más de 30 integrantes y ha llevado sus montajes a estados como Querétaro, Xalapa y Nuevo León.

El elenco de Obsérvame incluye a Pamela Meade Villarreal, Constanza Odemaris Fuentes Fuentes, Abel Leija Ramírez, Héctor Iván Quevedo Mosqueda, Sofía Isabel Martínez Fat, Luis Alfredo Hernández Ramírez, Raúl Emmanuel Lara Corona, Carlos Alberto Miranda Ángeles, Rodolfo Humberto Guerra Cano, Héctor Gil Lozano, Verónica de Lerma, Silvia del Carmen Cepeda Degante, Hyram Muñiz Ibarra González, Norma Angélica Téllez Compeán, Montserrat Zarazúa Becerra, Cinthya Guadalupe Ibarra Romero y Alondra Hidalgo Ruiz, entre otros.

Para Blanco, el teatro puede llegar donde la sensibilización tradicional no alcanza.

UN ESPACIO PARA EL ENCUENTRO, LA EMPATÍA

Y EL RECONOCIMIENTO MUTUO

"Si organizas un taller o una conferencia sobre discapacidad, solo irá quien ya tiene interés en el tema. En cambio, una obra puede emocionar y educar sin que el público lo note. El arte comunica más allá de las palabras."

Con Obsérvame, Seres Arte Inclusivo propone que el arte puede ser un espacio para el encuentro, la empatía y el reconocimiento mutuo. "Queremos que el público entienda que también es parte del problema, pero sobre todo, parte de la solución", concluyó Paul Blanco.