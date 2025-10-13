Hijo de exalcalde sufre accidente automovilístico

logo pulso
Al parecer andaba bajo los influjos del alcohol

Por Redacción

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
TANLAJÁS.- En Tanlajás ocurrió un accidente automovilístico que involucró al hijo del expresidente municipal, quien presuntamente andaba bajo los influjos del alcohol.

Lo anterior sucedió la noche del pasado fin de semana ,en el tramo conocido como El Puerto, antes de la comunidad El Chuche.

Raúl R., hijo del exalcalde de este Municipio, conducía un vehículo en presunto estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

De acuerdo con testigos, circulaba a bordo de un automóvil Nissan Tsuru rojo, de modelo atrasado, cuando perdió el control de la unidad, derrapó y terminó fuera del camino, quedando en un desnivel embancado.

Sin embargo cuando llegaron los oficiales de la Policía Municipal, el conductor ya se había ido.

Al sitio acudieron elementos de seguridad, así como el exalcalde Raúl R., quien intentó retirar la unidad, asegurando ser Coordinador del Gobierno del Estado; sin embargo, los oficiales procedieron conforme a reglamento y aseguraron el automóvil.

La unidad fue remolcada por una grúa y trasladada a un corralón, donde quedó bajo resguardo de la autoridad competente. En el interior se localizaron envases de bebidas alcohólicas.

