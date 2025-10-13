logo pulso
Estado

Denuncian a un juez de lo Familiar

Por Carmen Hernández

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Denuncian al Juez de lo Familiar del Distrito 3 por ser parcial y tomar partido por una usuaria. 

La semana pasada fue denunciado Homero Benjamín García Hamvacuan Juez de lo Familiar del Distrito 3, quien el pasado 16 de septiembre tomó protesta de su cargo. 

Sin embargo, la semana pasada fue denunciado ante el Poder Judicial del Estado, está acusado de no excusarse en un caso y tomar partido por una usuaria, que le organizó una reunión cuando fungía como candidato a Juez.  

Al ser cuestión sobre el tema, señaló que es totalmente imparcial, profesional y la ética es lo que lo caracteriza. 

Hizo hincapié que no hay denuncia, no existe, dentro de los expedientes se tiene que resolver conforme a derecho y a las pruebas.

