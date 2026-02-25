logo pulso
JULIO IGLESIAS DEMANDA A FUNCIONARIA DEL GOBIERNO ESPAÑOL

Por EFE

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
JULIO IGLESIAS DEMANDA A FUNCIONARIA DEL GOBIERNO ESPAÑOL

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, por los comentarios de carácter "injurioso y calumnioso" que esta realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.

En su escrito al Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, al que EFE tuvo acceso este martes, el cantante, a través de su abogado, solicita un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño, rectifique sus manifestaciones y le indemnice con el importe en el que se fijen "los daños causados en función de la difusión alcanzada" por su comportamiento.

El letrado del cantante, José Antonio Choclán, recuerda que el acto de conciliación es un requisito previo a la interposición de una querella por la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias.

En el punto de mira de la demanda están las declaraciones que, al conocerse la denuncia contra Iglesias, realizó la vicepresidenta Díaz en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en el programa ´La Hora de la 1´, en el canal público RTVE. 

