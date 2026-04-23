Julissa habla sobre problemas de movilidad tras caída

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).-

recuerda que fue un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

lo que le provocó losque, hoy, la obligan a usar un. Sin embargo, desmiente que se encuentre en una situación de salud límite, como tanto se ha especulado.Encon "", la productora musical recordó laque vivó en 2022, mientras se encontraba en su cocina y que la llevó a serY, si bien, se, luego de someterse a una, el accidente le dejó, como ella misma reconoce:como antes, desde que me caí aquí en la cocina, tengo que andar con el, pero bueno, ahí la llevo".Esa fue lapor la que tuvopues, en su momento, medios de comunicación reportaron que ya había sufrido algunas caídas previas y, con el incidente en la cocina, su condición física se agravó todavía más.De hecho, llegó acon su primogénito,, a San Miguel de Allende, pero pronto tuvo que volver a la CDMX para serEn esa época, fue su hermana,, quien compartió en sus redes sociales unade la intérprete de "La favorita del profesor", en la camilla deldonde fue atendida.Desde hace poco más de un año, diferenteshan sugerido que la salud de la fundadora de La Onda Vaselna atravesaba momentos críticos relacionados con la pérdida de capacidad de movimiento.Fue su exesposo,, quienque, se encontraba bien y que, él y su esposa actual era quienes se encargaban dey acompañarla al doctor, así como ir en búsqueda de sus medicinas, pues todos viven en una misma casa, junto a otro de los hijos que tiene en común, Alex Ibarra y las hijas de este.