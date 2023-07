Jurado decide que testamento de Aretha Franklin encontrado en sofá es válido

Un documento escrito a mano por la cantante Aretha Franklin y encontrado en su sofá después de su muerte en 2018 es un testamento válido en Michigan, concluyó un jurado el martes, en un giro crítico en una disputa que ha enfrentado a los hijos de la cantante.

Es una victoria para Kecalf Franklin y Edward Franklin, cuyos abogados habían argumentado que los documentos fechados en 2014 deberían anular un testamento de 2010 que se descubrió casi al mismo tiempo en un gabinete cerrado con llave en la casa de la Reina del Soul en los suburbios de Detroit.

El jurado deliberó menos de una hora después de un breve juicio que comenzó el lunes. Luego de que se leyó el veredicto, los nietos de Aretha Franklin se adelantaron desde la primera fila para abrazar a Kecalf y Edward.

"Estoy muy muy feliz. Solo quería que se cumplieran los deseos de mi madre", dijo Kecalf Franklin. "Solo queremos exhalar ahora mismo. Han sido cinco largos años para mi familia, mis hijos".

Aretha Franklin no dejó un testamento formal escrito a máquina cuando murió hace cinco años a los 76 años. Pero ambos documentos, con garabatos y pasajes difíciles de descifrar, surgieron repentinamente en 2019 cuando una sobrina recorrió la casa en busca de archivos.

Kecalf y Edward se unieron contra el hermano Ted White II, quien favorecía el testamento de 2010. El abogado de White, Kurt Olson, señaló que el testamento de 2010 estaba bajo llave. Dijo que es mucho más significativo que los papeles encontrados en un sofá.

Los administradores del patrimonio de Franklin han pagado facturas, liquidando millones en deudas tributarias y generado ingresos a través de regalías musicales y otra propiedad intelectual. La disputa del testamento, sin embargo, era un asunto pendiente.

Hay diferencias entre las versiones de 2010 y 2014, aunque ambas parecen indicar que los cuatro hijos de Franklin compartirían los ingresos de la música y los derechos de autor.

Pero según el testamento de 2014, Kecalf Franklin y sus nietos obtendrían la casa principal de su madre en Bloomfield Hills, que estaba valuada en 1.1 millones de dólares cuando ella murió y hoy vale mucho más.

El testamento más antiguo señalaba que Kecalf, de 53 años, y Edward Franklin, de 64, "deben tomar clases de negocios y obtener un certificado o un título" para beneficiarse del patrimonio. Esa disposición no está en la versión de 2014.

White, quien tocó la guitarra con Aretha Franklin, testificó en contra del testamento de 2014 y dijo que su madre generalmente haría que los documentos importantes se hicieran "de manera convencional y legal" y con la ayuda de un abogado.

Franklin fue por décadas una estrella mundial conocida por éxitos como "Think", "I Say a Little Prayer" y "Respect".