Justin Berfield "Reese", cancela su visita a Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El actor

, reconocido por su papel de "Reese" en la serie de los 2000 "Malcolm el de en medio", informó a través de sus redes sociales que canceló su participación en

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, evento que estaba programado para este fin de semana (18 y 19 de abril) en el Centro de Convenciones Pabellón M, en Monterrey, Nuevo León.Berfield, quien ya se encuentra en la Ciudad de México, junto a, que también acudiría a la convención de cultura pop, explicó en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram que su ausencia se debe a que elno cumplió con sus"Tenía las, ely estabade conocerlos a todos", escribió.El actor, que tenía previsto convivir con sus seguidores mediantey una, aseguró que la situación está completamente fuera de su control y que no tuvo otra opción más que retirarse."Mi equipo dejó claro que estaba listo, dispuesto y capacitado para asistir, pero lay lasdehicieron imposible mi aparición", agregó.Asimismo, indicó que quienes hayan adquirido algúncon él deberán comunicarse con elpara solicitar un, el cual, dijo, le fue asegurado.El intérprete también expresó su cariño por el público mexicano y: "Lamento sinceramente esta decepción y esperoen mejores circunstancias en el futuro. Gracias por su continuo apoyo".Ayer por la noche, los actoresy el propio Berfield, quienes interpretaron a los hermanos Wilkerson, visitaron la capital con motivo del estreno de "Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta", en un evento realizado en elHoras después del anuncio de Berfield,informó en sus redes sociales que su edición 2026 seráhasta el, debido a "situaciones que afectaron la planeación y ejecución del evento".Los organizadores señalaron que en los próximos días darán a conocer más detalles sobre lay la. Para solicitar reembolsos, los asistentes pueden escribir al correo", concluyeron.