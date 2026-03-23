JUSTIN TIMBERLAKE ARRESTADO POR CONDUCIR EBRIO

La policía de Sag Harbor (en el condado de Long Island, Nueva York) ha compartido el video del arresto del cantante Justin Timberlake por conducir ebrio, tras una demanda de varios medios de comunicación que pedía que las imágenes se hicieran públicas.

El Departamento de Policía de Sag Harbor compartió el video con varios medios estadounidenses, entre ellos TMZ, y en él se ve cómo un agente se acerca al vehículo de Timberlake y le señala que no se está deteniendo en los semáforos y que está girando bruscamente hacia la izquierda.

En un momento dado, el oficial le pregunta si está visitando la zona, a lo que el artista responde: "Sí, estoy en un tour mundial".

"¿Haciendo qué?", le cuestiona el policía: "Es difícil de explicar... Soy Justin Timberlake", contesta el cantante.

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