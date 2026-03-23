JUSTIN TIMBERLAKE ARRESTADO POR CONDUCIR EBRIO
La policía de Sag Harbor (en el condado de Long Island, Nueva York) ha compartido el video del arresto del cantante Justin Timberlake por conducir ebrio, tras una demanda de varios medios de comunicación que pedía que las imágenes se hicieran públicas.
El Departamento de Policía de Sag Harbor compartió el video con varios medios estadounidenses, entre ellos TMZ, y en él se ve cómo un agente se acerca al vehículo de Timberlake y le señala que no se está deteniendo en los semáforos y que está girando bruscamente hacia la izquierda.
En un momento dado, el oficial le pregunta si está visitando la zona, a lo que el artista responde: "Sí, estoy en un tour mundial".
"¿Haciendo qué?", le cuestiona el policía: "Es difícil de explicar... Soy Justin Timberlake", contesta el cantante.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
La Oficina México sin confirmación de segunda temporada
El Universal
La serie mexicana La Oficina estrenó ocho capítulos y se volvió popular en Amazon Prime.
Lo que debes saber de "El regreso", el documental de BTS
El Universal
Tras casi cuatro años, BTS vuelve con un concierto y un documental que revela su nueva etapa.
Chappell Roan se defiende, tras polémica con hija de futbolista
El Universal
Jorginho y su esposa expresaron su molestia por el trato agresivo del guardia a su hija de 11 años en un hotel.