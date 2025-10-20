Kali Uchis anuncia concierto en Palacio de los Deportes de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Kali Uchis, en los últimos años, se ha convertido en una de las cantantes virales y más destacadas del momento, llegando a colaborar con artistas como Gorillaz, Karol G y Peso Pluma. La artista confirmó recientemente que vendrá a México.

La última vez que la cantante vino fue en 2022, durante el Tecate Emblema, donde sorprendió al público interpretando éxitos como "Dead to me", "Sad girlz luv money", "Telepatía", entre otros.

Por este motivo, los fans de Kali Uchis que esperaban verla una vez más en vivo tendrán la oportunidad de disfrutar sus éxitos en su concierto en el Palacio de los Deportes de CDMX, el próximo 25 de febrero de 2026.

¿Cuándo es la preventa del concierto de Kali Uchis en México?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con Ocesa, la preventa Banamex comenzará el jueves 23 de octubre, mientras que la venta general será el viernes 24 de octubre a las 11:00 de la mañana. Por lo tanto, los fans deberán formarse con antelación en la fila virtual.

¿Quién es Kali Uchis?

Karly Marina Loaiza, conocida artísticamente como Kali Uchis, es una cantautora colombiano-estadounidense que ha destacado en la escena musical mezclando soul, R&B y pop.

Kali nació el 17 de julio de 1994 en Alexandria, Virginia, Estados Unidos. Durante su infancia vivió un tiempo en Colombia; sin embargo, tuvo que regresar a EU. a raíz de la ola de violencia que se vivía en el país.

En la escuela secundaria de Alexandria City High School, en Virginia, Uchis descubrió su pasión por la música tocando el saxofón y el piano. Posteriormente buscaría su lugar como artista independiente.

Su primer álbum, "Por vida", destacó en la escena musical por su combinación de géneros como soul, R&B y música latina, estilo que llevaría a sus próximos proyectos y la haría conocida por raperos y cantantes internacionales.

En 2018, Kali Uchis lanzó su segundo álbum, "Isolation", que contó con la colaboración de artistas como BIA, Steve Lacy, Jorja Smith y Reykon. Sin embargo, una de las más destacadas fue con Tyler, The Creator, con quien estrenó el tema "After The Storm" en el programa de televisión "The Tonight Show".

Durante la pandemia de Covid-19, Kali Uchis rompió el internet debido a su canción "Telepatía" que se hizo tendencia en TikTok, donde exploraba la idea de una conexión espiritual y mental entre las personas.

Para 2024, la interprete logró ganarse el corazón de los fans de los corridos tumbados con su canción "Igual que un ángel", donde cantó a lado de Peso Pluma y sacó el lado más sensible del mexicano.

En su álbum "ORQUÍDEAS", Kali lanzó el tema "Labios mordidos" con Karol G, una canción que rememoró el reggaeton de los dosmiles y que combinó a las exponentes de la música latina.

Kali Uchis cuenta con seis álbumes y un Grammy al Mejor álbum de pop latino por su proyecto "ORQUÍDEAS". Su tema con Peso Pluma que alcanzó el número uno en las listas de Billboard y obtuvo más de 13,4 millones de reproducciones en EU.