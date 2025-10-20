Crea Laura Treviño Vázquez dulces sanos

En el marco del Día Internacional del y la Chef, San Luis Potosí destaca a Laura Patricia Treviño Vázquez, licenciada internacional en Administración de Empresas Gastronómicas y fundadora de “D´Lau Tu Dulce Sano”, un negocio que combina repostería artesanal y saludable.

Con ocho años de trayectoria, Laura Treviño ha consolidado un proyecto enfocado en la calidad de los ingredientes, la producción artesanal y la atención personalizada a sus clientes.

Su relación con la cocina comenzó a los 12 años, cuando su abuela paterna le enseñó a preparar empanadas y galletas que vendía para generar ingresos extra durante la temporada navideña. Aunque en un principio planeaba ser educadora, descubrió su verdadera vocación al conocer una carrera de gastronomía, donde recibió una beca desde el inicio.

D´Lau Tu Dulce Sano se especializa en repostería saludable, elaborada completamente de manera artesanal. La producción incluye desde leche de almendras, mermeladas y harinas, hasta endulzantes naturales como miel de mezquite y piloncillo. Entre sus productos destacan galletas sin azúcar aptas para diabéticos y celíacos, brownies, roles, tartas veganas, pasteles de temporada. Laura enfatiza que todos los ingredientes se seleccionan por su pureza y calidad: “Si hay comida sana, tiene que haber dulces sanos… mi propósito es que cuando tú pruebes algo digas, está súper bueno y además es saludable”.

A lo largo de estos años, ha enfrentado retos comunes en la repostería artesanal, como la búsqueda de un nicho de mercado dispuesto a pagar por productos saludables y la fluctuación en el costo de insumos de calidad. A pesar de ello, mantiene un compromiso con la excelencia y la transparencia con sus clientes.

Además, la empresaria destaca la relación humana con quienes compran sus productos, formando vínculos que van más allá de la venta. “Mi compromiso es usar la mejor calidad y comentarles a mis clientes cuando sube el precio de algún ingrediente… porque hay que cuidar lo que consumimos. He tenido muchas amistades que han nacido de aquí y eso es un regalo que no se paga con nada”, compartió.

Laura también proyecta nuevos objetivos para su negocio, como producir sus propios ingredientes respetando la temporalidad de frutas y verduras y continuar expandiendo su línea de repostería saludable. Sobre emprendedoras que desean iniciar un negocio gastronómico, aconseja: “No se vean por vencidas. Un mal rato solo es un mal rato, no es una mala vida. Crean en el talento que Dios les dio y trabajen por él”. Para ella, la repostería no es solo un oficio, sino una comunidad que se construye con pasión, dedicación y productos que cuidan la salud de quienes los disfrutan.