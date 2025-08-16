Kalimba confiesa tener epilepsia y bipolaridad

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 16 (EL UNIVERSAL).- Problema neuronales y el no saber separar el personaje del hombre real, es lo que aseguró el cantante Kalimba lo ha llevado a tener problemas y polémicas en su día a día, esta declaración fue hecha durante una entrevista con el periodista Heriberto Murrieta.

"Hoy sé que tengo epilepsia en el lóbulo frontal izquierdo y bipolaridad en segundo grado, entonces en mi caso sí es una cuestión neuronal, para la cual estoy medicado; pero lo que más estaba detonando lo que a mí me pasaba, es no apagar el personaje", señaló Kalimba.

El cantante explicó que fue en terapia con una psicóloga, que entendió que no era su obligación dar un autógrafo o una fotografía, que su responsabilidad como artista era ofrecer el mejor concierto y dar un gran desempeño como cantante, haciendo que la gente salga satisfecha con lo que vio en el escenario, lo mismo en un meet and greet, donde tiene que ser el artista agradable qué los fans esperan.

"Pero en el segundo que yo salgo de ahí, tengo el derecho de quitarme la bata, de quitarme el mandil, de quitarme el uniforme, y decir, ahorita no".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Es que a diferencia de cualquier persona, que cuando se abruma de su trabajo tiene la posibilidad de distraerse con un pasatiempo o yéndose de vacaciones, donde pueden desconectarse, Kalimba comentó que él no lo puede hacer, porque si los fans se le acercan y le piden un autógrafo o una fotografía no puede negarse, porque de hacerlo sería duramente criticado.

"Yo no me puedo quitar el uniforme, el uniforme soy yo; y si les dices, ahorita no porque estoy de vacaciones, eres un payaso, me lo encontré insoportable, no le quiso dar foto a nadie. Pero tú también necesitas tiempo para ti, todos los necesitamos", comentó el cantante.

Cuando Heriberto Murrieta le preguntó si esas negativas le podrían afectar como artista, Kalimba respondió que antes lo hacía, pero hoy no lo sabía.

Pero la respuesta se la dieron en los comentarios de esta publicación en Instagram, con frases como: "Desde el momento que decidiste ser artista es trabajo 24/7", "Se equivocó de carrera", "Mamila de cristal", "Te equivocaste de carrera", "La psicóloga le dice lo que quiere oír, el es figura pública... que se retire entonces", por mencionar algunas.