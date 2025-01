Karla Sofía Gascón, primera mujer trans nominada al Óscar

La actriz originaria de España, Karla Sofía Gascón, oficialmente hizo historia este 23 de enero al convertirse en la primera mujer trans en ser nominada al Premio Óscar en la categoría de Mejor Actriz, gracias a su trabajo en la cinta dirigida por Jacques Audiard, "Emilia Pérez".

Si bien, la película que ha generado polémica acaba de llegar a los cines de México, país del que retrata la problemática del narcotráfico y las desapariciones forzadas; el festejo por las múltiples nominaciones del filme, se convirtieron en tema de conversación en redes sociales.

Asimismo, la actriz que hizo despegar su carrera en México de la mano del director Gary Alazraki en el 2013, con la película "Nosotros los Nobles", celebró en grande su nominación a través de X, antes Twitter, al publicar en repetidas ocasiones una extraña frase que levantó curiosidad entre los usuarios:

"Thank you so much @theacademy @emiliaperezfilm NAM MYOHO RENGE KYO NAM MYOHO RENGE KYO NAM MYOHO RENGE KYO", escribió al confirmar su nominación a la codiciada estatuilla.

Thank you so much @theacademy @emiliaperezfilm

??????

NAM MYOHO RENGE KYO

NAM MYOHO RENGE KYO

NAM MYOHO RENGE KYO

pic.twitter.com/s1aS4gS3e4 — Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) January 23, 2025

¿Qué significa "Nam myoho renge kyo"?

El "Nam myoho renge kyo", que escribió la actriz Karla Sofía Gascón, es una afirmación japonesa, que se canta en el budismo y, cuya traducción quiere decir: "aquellos que viven vidas comunes y hacen esfuerzos continuos, triunfarán sin falta".

De acuerdo con el sitio experto Soka Gakkai, esta frase se utiliza para expresar determinación, además de manifestar la energía pura y fundamental de la vida, que hace referencia a la dignidad y abre posibilidades a las vidas comunes.

Regularmente, este mantra se recita diez veces al amanecer, para aceptar cualquier evento que vaya a ocurrir durante el día, sea malo o bueno, afirmando que será una oportunidad de crecimiento y aprendizaje.