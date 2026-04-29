Karol G anuncia nuevas fechas en México por alta demanda
Los nuevos shows serán en Estadio GNP Seguros y Estadio BBVA en noviembre.
Tras filas virtuales kilométricas, fans molestos y el reclamo de "abran más fechas", el "Tropituor" de Karol G sumó dos nuevos conciertos en México.
Nuevas fechas del Tropituor de Karol G en México
La noticia se dio a conocer la tarde de este miércoles, justo cuando la preventa de los primeros shows todavía se realiza. Y es que, ante la alta demanda, tanto Ocesa como la colombiana escucharon las peticiones del público.
Para la capital mexicana, el nuevo concierto se realizará este 14 de noviembre en el mismo escenario, el del Estadio GNP Seguros; mientras que para Monterrey está anunciado para el 7 de noviembre en el Estadio BBVA.
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Preventa exclusiva para clientes Mastercard
La preventa arrancará esta misma tarde, en punto de las 15:30 horas y será únicamente para clientes Mastercard.
Hasta este miércoles estos son los únicos conciertos programados en tierras aztecas; sin embargo, podrían aumentar posteriormente.
Pits: 12 mil 264 pesos mexicanos
General A: 4 mil 943 pesos
General B: mil 848 pesos
Zona GNP: entre 4 mil 737 y 7 mil 224 pesos
Verde B: entre 3 mil 331 y 4 mil 700 pesos
Naranja B: entre 2 mil 703 y 3 mil 450 pesos
Verde C: entre 2 mil 46 y 2 mil 455 pesos
Naranja C: entre mil 228 y mil 350 pesos
PCD: mil 848.
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