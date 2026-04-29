Karol G anuncia nuevas fechas en México por alta demanda

Tras filas virtuales kilométricas, fans molestos y el reclamo de "abran más fechas", el "Tropituor" de Karol G sumó dos nuevos conciertos en México.

Nuevas fechas del Tropituor de Karol G en México

La noticia se dio a conocer la tarde de este miércoles, justo cuando la preventa de los primeros shows todavía se realiza. Y es que, ante la alta demanda, tanto Ocesa como la colombiana escucharon las peticiones del público.

Para la capital mexicana, el nuevo concierto se realizará este 14 de noviembre en el mismo escenario, el del Estadio GNP Seguros; mientras que para Monterrey está anunciado para el 7 de noviembre en el Estadio BBVA.

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Preventa exclusiva para clientes Mastercard

La preventa arrancará esta misma tarde, en punto de las 15:30 horas y será únicamente para clientes Mastercard.

Hasta este miércoles estos son los únicos conciertos programados en tierras aztecas; sin embargo, podrían aumentar posteriormente.

Pits: 12 mil 264 pesos mexicanos

General A: 4 mil 943 pesos

General B: mil 848 pesos

Zona GNP: entre 4 mil 737 y 7 mil 224 pesos

Verde B: entre 3 mil 331 y 4 mil 700 pesos

Naranja B: entre 2 mil 703 y 3 mil 450 pesos

Verde C: entre 2 mil 46 y 2 mil 455 pesos

Naranja C: entre mil 228 y mil 350 pesos

PCD: mil 848.