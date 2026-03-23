Kelly Osbourne y Sid Wilson terminan compromiso tras cuatro años

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La relación entre la cantante

y el músico

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habría llegado a su fin, según reportó una fuente británica. Se dice que la pareja, que se comprometió hace sólo siete meses, ha atravesado severos problemas, los cuales se sumaron con elque la joven atraviesa, tras la, su padre.Fue a través de "" que se informó que, según una fuente cerca la cantante, Kelly y el integrante dese habrían separado, después dey luego de siete meses de que le entregase un anillo de compromiso.En el trascendido, se asevera que, antes de que tomasen la decisión de separarse, la pareja habría intentado una, especialmente, por el, su hijo de tres años pero que, tras algunos intentos, acordaron que lo mejor era que su relación llegara a término."Intentaron que la relación funcionara, sobre todo, por el bien de su hijo, pero finalmente decidieron que laera la mejor opción", dijo la fuente.La fuente también habló que pese a los problemas que Kelly tuvo con el alcohol en el pasado, se mantieney en el camino para superar elque ha supuesto para ella laOsbourne, quien perdió la vida en julio del año pasado.Lapública de Kelly y Syd fue en febrero pasado, durante la alfombra roja de los, donde se le rindió tributo a su progenitor, líder de Black Sabbath.En ese momento, la cantante indicó que no podía expresar con palabras lo que representaba esepara ella, debido a que sabía que elde "el Príncipe de las Tinieblas" lo merecía; también se sinceró haciendo referencia a que el proceso de suno estaba siendo nada sencillo."Para ser honesta contigo, no te voy a mentir, la gente dice ´oh, estoy genial´, yo... yo no lo estoy haciendo tan bien, es la cosa más dura que he atravesado en mi vida, pero lo estoy pasando, haciendo todo lo que podemos, sólo dejar suy ser felices".Mientras Kelly hablaba, Sid sólo observaba yjunto a su pareja al terminar laOsbourne y Wilson se, cuando ella tenía 15 años y el músico tenía 22 años.Esto debido, o a propósito, del, el festival musical que fundaron Ozzy y Sharon y en que el participó. Desde ese momento, los jóvenes se hicieron muy buenos unidos y, luego de, dieron a conocer que habían comenzado unaque, pronto, se convirtió en una familia, cuando nació Sindney, su único hijo que, en la actualidad, tiene tres años.