´KPOP DEMON HUNTERS´, RUMBO A LOS ANNIE DE ANIMACIÓN
El fenómeno global de Netflix ´KPop Demon Hunters´ y la historia de Pixar sobre un niño que va al espacio, ´Elio´, encabezan las nominaciones de los Premios Annie de animación, con diez cada una.
Ambas películas coinciden en categorías como mejor película, en la que también compiten contra títulos como ´Little Amélie or the Character of Rain´, ´The Bad Guys 2´ y ´Zootopia 2´, además de mejores efectos visuales, mejor animación de personaje, mejor diseño de personajes, mejor música, mejor diseño de producción o mejor doblaje.
Además, el largometraje sobre las superestrellas cazadoras de demonios dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans también competirá por el premio a mejor dirección junto a ´Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc´, de Tatsuya Yoshihara; ´Little Amélie or the Character of Rain´, de Maïlys Vallade, y Liane-Cho Han; ´Arco´, de Ugo Bienvenu, Adam Sillard y Anaëlle Saba; y ´Scarlet´, de Mamoru Hosoda.
La película mexicana ´Soy Frankelda´ de los hermanos Roy y Arturo Ambriz consiguió una nominación a mejor película independiente, junto a filmes como ´Arco´, ´A Magnificent Life´, ´Lost In Starlight´ y ´Scarlet´.
La 53ª edición de los Premios Annie se celebrará el sábado 21 de febrero en Los Ángeles, California.
