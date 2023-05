La banda de k-pop WEi llega a México en junio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- En junio próximo llegará a México la reconocida banda de k-pop conocida como WEi, una banda que promete ser la competencia de BTS. El país debe considerarse afortunado, ya que WEi decidió mantener la presentación que realizarán aquí, a pesar de haber cancelado gran parte de su gira por América Latina.

El grupo compuesto por Daehyeon, Donghan, Yongha, Yohan, Seokhwa y Junseo tomó la decisión de cancelar una etapa importante de su gira internacional "Passion".

Se conoció que nuestro país no tiene problemas con la empresa MC Entertainment, que se encarga de promocionar los shows. El show sigue vigente para el 4 de junio.

Antes de dar con el nombre WEi, la banda de k-pop iba a llamarse Ouiboys, y su debut se dio en el 2020. En aquel entonces el grupo estaba conformado únicamente por Jang Dae-hyeon, Kim Dong-han, Kim Yo-han y Kang Seok-hwa.

WEi es conocida además por mantener una excelente relación con sus fanáticos, los cuales se apodan "RU", y hay una explicación para ello: "RU" es la 16° constelación, mientras que "WE" es la 17°. Esto implica que, de la misma manera en que "RU" ilumina el lugar al que se elevará "WE", RUi brillará y guiará a WEi.

El primer videoclip de WEi fue "Twilight", el cual fue lanzado en el 2020 y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más exitosos de la banda. Es un tema pop con una mezcla de R&B en el que ritmos intensos y refinados son acompañados por un silbido profundo, reconocible desde el inicio de la canción.