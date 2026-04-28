La bolsa de "periódico" de más de 40 mil pesos de Paola Dalay

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).-

ha vuelto a mostrar su pasión por la moda al

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una serie de fotos en las que aparece sosteniendo un, y atado con una soga.Este accesorio no solo llamó la atención por su peculiar silueta, sino también porque algunos usuarios se interesaron por su origen yPerteneciente a la, el bolso de la influencer tiene uny aquí te mostramos cómo lo integró en un¿Cómo llevó suEn el mundo de los bolsos podemos encontrar varios diseños, aunque particularmente elque luciódestaca por su estructura auténtica.Comúnmente, dicha casa de moda italiana apuesta por, que rompen con la apariencia tradicional de unos lentes, un perfume, unos zapatos, un sombrero y hasta una bolsa.Para la, la marca presentó unacon un diseño que parece ser unDe acuerdo con su sitio web, está fabricado con capas superpuestas de periódicos impresos,y rematadas con un, ello para darle volumen.También cuenta con, que puede permite cargar el bolso en el hombro o en la mano comoOtro dato es que el interior de la pieza se encuentra forrado e incorpora unpara facilitar lade los artículos.En cuanto a sus, la bolsa presenta una profundidad de 11 cm, un ancho de 32 cm y una altura de 22 cm, medidas que hacen que la bolsa no solo sea "", sinoAdemás, para llevarla a juego, la misma marca cuenta en su colección con un, cuello tipo camisa y largo hasta las rodillas, forrado con el mismo¿Dónde comprar ladeSi desde que viste este bolso dete gustó o ya estás pensando en comprarla, debes saber que únicamente se vende a través de lade. Sues de $2,000.00 USD, equivalentes a 34,775.68 pesos, sin contar envío e impuestos.Sin embargo, hay un detalle importante: actualmente la pieza se encuentra agotada, por lo que por ahora no es posible realizar su compra.Si te interesa, pero no quieres gastar demasiado, siempre puedes optar por una, por ejemplo, comprar uny, después de leerlo, hacer tu propio accesorio.