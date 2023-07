"La casa de los famosos" tendrá más giros inesperados: productora

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- El formato bajo el que fue creado el exitoso reality "La casa de los famosos México" permite que las dinámicas, juegos y reglas estén cambiando constantemente, algo que, de acuerdo a la productora Rosa María Noguerón seguirá ocurriendo hasta el día de la tan esperada final.

"El programa tiene esa posibilidad de irle dando todos estos 'twists' a la trama, no diremos todavía cómo serán las siguientes formas de nominar, pero fue muy interesante esta variante (donde se hizo cara a cara)", confesó Noguerón en entrevista con EL UNIVERSAL.

Entre estos giros podría estar la anulación de los votos contra Bárbara Torres, y es que, aseguró que la producción del programa está analizando las imágenes de lo que sucede en la casa, para descartar que los habitantes hayan recurrido a un complot contra la actriz, aunque, aclaró, eso no la salvaría de seguir nominada.

"Estamos en un nivel en donde la conversación está tan cerrada, ya quedan muy poquitos personajes que también sin querer puedes incurrir en otra cosa", agregó.

Sobre los fraudes o supuestas preferencias hacia alguno de los famosos, Rosa María fue tajante al asegurar que diariamente se revisa que las reglas sean cumplidas al pie de la letra, incluyendo aquella que establece que el líder de la casa no puede anticipar cuál será su salvado, algo en lo que, supuestamente habría incurrido "La Barby".

"Hay que revisar las reglas porque, de pronto, es a partir de cuándo es que no podrías decir o si de verdad se le garantizó, porque yo vi una conversación en donde (Barby) sólo le decía (a Jorge) 'yo te la debo, tú me salvaste dos veces y sería honorable que yo te salvara'".

Por el momento, habrá que ver lo que le depara el destino a este reality show y es que, esta noche la boxeadora tendrá que salvar a uno de los nominados, una decisión que podría cambiar el por completo el rumbo del juego.

"Creo que siempre pasa lo que tiene que pasar, va a estar muy reñido porque están cuatro de los personajes más fuertes: Bárbara, Wendy, Poncho y Sergio", finalizó.