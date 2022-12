"La Chilindrina" está de manteles largos; cumple 72 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- María Antonieta de las Nieves es una de las actrices mexicanas más queridas en todo el mundo gracias a la interpretación del personaje "La Chilindrina" y este jueves celebra 72 años de vida.

María Antonieta de las Nieves Gómez Rodríguez nació en Santiago Ixcuintla, Nayarit, el 22 de diciembre de 1950. Su interés por la actuación despertó a la edad de seis años cuando ingresó a la academia de actuación de Andrés Soler.

Su talento lo demostró desde temprana edad no solo en la actuación sino que también en el doblaje cuando comenzó a prestarle su voz a varios niños en diferentes películas y posteriormente, en series de televisión como "Los Picapiedra", "Los locos Adams", "Hechizada", "Batman" y "Señorita cometa", entre muchas otras.

Actuó en películas como "El amor de María Isabel", "Un novio para dos hermanas" y "Pulgarcito" hasta que en la década de los años setenta comenzó a interpretar a "La Chilindrina" dentro del programa de televisión "El chavo del 8".

El personaje de una niña chimuela, pecosa, llorona y traviesa resultó emblemático dentro del programa y hoy en día es uno de los más recordados en la historia de la televisión latinoamericana. Gracias a él, María Antonieta, ha gozado del reconocimiento internacional por parte del público y también por el Récord Guines, que la reconoce como una de las actrices que más tiempo ha interpretado a un personaje.

Si bien en un principio "La Chilindrina" le pertenecía a su creador, Roberto Gómez Bolaños, en la actualidad De las Nieves es la propietaria tras enfrascarse en una disputa legal que duró varios años y que terminó por fracturar la amistad con "Chespirito" y su esposa, Florinda Meza.

Durante una entrevista, María Antonieta reconoció que fue una etapa muy difícil pues le tenía mucho cariño al padre de su personaje; sin embargo, también defendió ser cocreadora al inyectarle no solo algunas características psicológicas, sino también físicas que hicieron a "La Chilindrina" un personaje único.

A sus 72 años, De las Nieves se mantiene en el semiretiro, aparece ocasionalmente en algunos programas de televisión como invitada, pero desde 2018 no ha tenido una oportunidad fuerte que la regrese a la pantalla.