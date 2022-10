La historia del tema de Christina Aguilera "No es que te extrañe"

Christina Aguilera es una de las cantantes estadounidenses más exitosas de las últimas décadas. La intérprete de "Genie in a bottle" se encuentra actualmente promocionando su último material musical, y el mismo ha dado mucho que hablar.

La ex coach del programa "The Voice" lazó recientemente "No es que te extrañe", una de sus canciones más emotivas y polémicas. La misma está dedicada a su padre, el ecuatoriano Fausto Wagner Aguilera, y la misma ya está generando mucha controversia.

¿De qué trata "No es que te extrañe"?

Aguilera asegura que durante muchos años tuvo que vivir y afrontar diversas situaciones que involucraron daños físicos y psicológicos en su familia, sobre todo en la relación entre su madre y su padre. "Fui testigo de muchas cosas desagradables, muchos empujones, forcejeos, peleas y riñas. Fue duro, fue muy, muy duro", dijo Christina.

La cantante también asegura que su padre la "abusó" de muchas formas cuando era pequeña. "Estaba abajo (en la casa) y de repente oí un gran golpe. Subí las escaleras y allí estaba mi niña de cuatro años. Tenía sangre bajando por el mentón. La levanté y le dije: '¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío!', y ella dijo algo así como que 'papá quería dormir la siesta y yo hacía demasiado ruido'", comentó en una oportunidad Shelly Loraine Kearns, la madre de Christina Aguilera.

La letra de la nueva canción de Aguilera dice: "No es que te extrañe, solo es curiosidad, saber qué estás haciendo. Si alguna vez te has preguntado lo que siento no te preocupes, que yo nada estoy pidiendo".

En el video de la canción se ven varias escenas violentas. Incluso se puede ver a un padre violento, vestido con uniforme militar que lastima a su hija a su esposa. Christina Aguilera aparece entre esas escenas cantando, y se la nota muy emocionada. Sin dudas este proyecto es súper personal para la cantante, ya que muestra una parte de su vida que era prácticamente desconocida.