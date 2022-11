La historia detrás de Amarte Duele

A-AA+

Lo complicado era crear una historia de amor imposible entre chavitos, en la que se viera la discriminación y el clasismo existente en México, algo que pocos reconocían. recuerda la escritora Carolina Rivera.

Eran los albores del nuevo siglo y ella, junto con el realizador Fernando Sariñana y el productor Francisco González Compeán, cocinaban una historia con la idea de tener a un protagonista moreno, lejos de los clichés aún persistentes donde los actores de piel oscura interpretaban papeles de ladrón o de narcotraficante.

El protagonista sería un adolescente de clase baja, honesto y trabajador, y la protagonista, una joven con recursos.

Ambos se enamoran, pero no pueden estar juntos.

"Era una especie de Romeo y Julieta, pero no sólo se trataba de dinero sino que había un tema racial", apunta Rivera.

"No era lo común, no era el prototipo en las películas, pero genuinamente veíamos lo que pasaba en el país, faltaba inclusión y sigue pasando, es algo que atraviesa a todos".

Luis Fernando Peña, quien había irrumpido en el cine con el drama "De la calle", fue elegido para la película, mientras que a Martha Higareda y Ximena Sariñana, a quienes vieron en un comercial, las seleccionaron para ser la protagonista y la hermana, respectivamente.

La cinta se filmó en Santa Fe, de la Ciudad de México. Aún existe la colonia en que habita Ulises, rodeada de grandes edificios empresariales.

En el Centro Comercial, una de las locaciones, Peña y Armando Hernández, quien hacía de su amigo, recalcaron que el color de piel sí importa.

En una reunión por 18 años del filme, Luis Fernando recordó que ambos, él en su personaje que traía una playera del equipo Pumas, fueron al centro comercial y el personal de una zapatería no los dejó entrar por su aspecto.

"Luego cuando nos vieron rodeados de cámaras, nos trataban como reyes", narró.

El 8 de noviembre de 2002, la cinta "Amar te duele", que buscaba desde el título un juego de palabras, llegó a cines.

Fue vista por más de un millón de personas; obtuvo tres MTV Awards incluyendo Mejor película; Peña fue nominado al Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y fue triunfador como Mejor actor en el Festival of Love Films de Bélgica.

Dos décadas después, los resabios quedan: a Ximena Sariñana, quien interpretó a Mariana, la culpan tanto en redes sociales como en persona de la muerte de su hermana Renata (Higareda). También hay memes con frases de la película, que actualmente serían políticamente incorrectas.

"Ahora sería difícil hacer esa película", considera el productor González Compeán.

"Con todo y que cuidamos, hay frases fuertes que dice el personaje de Ximena, como cuando le comenta a Renata: 'si te gusta el frijol, vas', refiriéndose a que le gusta Ulises".

Para la crítica cinematográfica Fabiola Santiago, el filme llegó en un momento en el que los jóvenes no tenían referencias en el cine y sólo veían a puros blancos en pantalla.

"Desde la época de oro había estos personajes morenos y de clases bajas, que eran los buenos, pero cuando sale 'Amar te duele' ya no era tan común eso, no diría que rompió la imagen tradicional, porque ya existía, pero al menos sí la refrescó. Además había un auge de las telenovelas que presentan esta cosa de clases, pero siempre era la mujer que venía de contextos precarizados que aspiraba a tener de pareja al patrón y en este caso era lo contrario y con adolescentes", comenta Fabiola.

La inclusión mostrada funcionó también internacionalmente. Rivera recuerda los premios del público del que le llegaban comentarios.

"Si iba a Francia, un chavo turco decía que a él le habían hecho lo mismo por ser de otro país, en San Diego y Los Ángeles, los latinos comentaban que se habían enamorado de una chica americana, pero no podían estar juntos", detalla.

La buena acogida no generó que más producciones buscaran morenos como estelares en papeles positivos. ¿La razón? Nadie tiene respuesta.

González Compeán piensa que es un proceso que involucra a toda la sociedad y Rivera ve raro que hasta ahora nadie haya querido hacer una adaptación del filme.