La historia detrás de la ruptura de Rocía Durcal y "Juanga"

CIUDAD DE

, marzo 25 (EL UNIVERSAL).-

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, la española más mexicana hizo, durante muchos años, unmagnífico con, la unión de sus voces fueron un éxito en la radio y en la televisión, sin embargo, laentre ellos no fue para siempre.nació en, España el 4 de octubre de 1944, adoptó eldey se convirtió en una estrella en su tierra natal, después llegó ay aceptó la invitación depara cantar sus composiciones.Rocío se preparó para cantar con un, triunfó eny contrabajó estrechamente en al menossi se cuentan los álbumes de estudio de Rocío producidos por él y sucompartido de 1997 "Juntos otra vez", el único álbum grabado íntegramente a dúo por ambos artistas.Dúrcal, además, deleitó con duetos no solo con, también lo hizo junto a, "El Puma",, Raphael, Camilo Sesto y, "".Sin embargo consiempre fue algo sumamente especial porque se volvieron no solo colegas musicales, sino amigos íntimos; suse, se reconciliaron pero durante el periodo más difícil de la cantante, cuando enfrentó elno la acompañó.Trasel 25 de marzo de 2006, hacerompió el silencio, pero ya era demasiado tarde.------ElentreEn eladmitió que vivió un momento complicado concuando ella leal cantante, seal decir que tal vezmás de lo debido."A lo mejor levanté el tono de voz un poco más de la cuenta y en ese momento no era el momento adecuado ni oportuno... Casi no me arrepiento las cosas que hago porque creo que meter la pata también es importante para no volver a hacerlo", expresó.-----Participaron juntos en 40 películas, pero al final ya noEn aquella charla Rocío recordó que cuando sese mandabanpreguntando uno sobre el otro, pero entregándolas abajo de la puerta; reflexionó y dijo que "era tonto e inmaduro", sin embargo, un día tomó una decisión.Cuandotuvo un, ella se subió aly ahí le pidió una"Pedí permiso lógicamente a su manager, me la jugué... en un momento que estaba con ely en la canción llamada 'Tu abandono' apareció por atrás; se dio la vuelta se quedó sorprendido, nos dimos un, le pedí disculpas delante de toda su gente, de su tierra, nos seguimos viendo....".Dúrcal se dijoen aquel momento decon, incluso, dijo que pausaría sus shows y su trabajo para poderse dar el tiempo y volver a coincidir con. Ya no ocurrió ningún"Creo que si pasan de vez en cuando esté uno de ellos esa mancuerna entre Alberto y yo".En una entrevista, en 1993,fue cuestionado sobre su sonadocon Rocío, y sobre lo que la cantante hizo para que se reconciliaran, y aunque dijo que la respetaba y admiraba, no volvieron a verse."Yo no le voy a hablar mal de ella ni de nadie, jamás; yo soy amigo, a mi no me importa si el otro es amigo, el amigo debo ser yo; no tengo problemas absolutamente con nadie, la señora me mereceporque siempre la he admirado y siempre le he reconocido su trabajo, ella no empezó cuando cantó mis canciones, ella ya era; siempre que ella me necesite yo estoy para servirle".Aunque públicamente ambos reconocieron ely la supuesta causa, se habló de un posible enojo de, cercanos a él dijeron que el cantante se enojó por elque "" le grabó a Rocío titulado "Como tu mujer", incluso, la misma Rocío habría compartido con cercanos su temor porque el compositor se molestara por su trabajo con "".Dúrcal venció el, pero la enfermedad regresó con más fuerza cuatro años después, tiempo en el que separa estar en casa, con suy recuperándose.El 18 de mayo de 2005, Rocío reapareció ante los medios de comunicación en una multitudinaria, ahí habló de su amor por, por el, y cuando fue cuestionada sobre, la cantante confesó que ni siquiera la había llamado."Ni siquiera me ha llamado para ver cómo me encuentro".-----reapareció tras la muerte deElde pulmón deterioró lentamente la salud de la cantante, quiena los 61 años, susfueron esparcidas en Españay Miami.La cantante estuvo acompañada hasta el final por su marido Antonio Morales "Junior" y sus tres hijos: Carmen, Antonio y Shaila.informó en su página oficial que rendiría una Rocío durante los conciertos que ofrecería con motivo dede carrera en elEl cantante, además, envió a lade Dúrcal uny le escribió unoscon los que recordó que una amiga es para siempre."A toda lade Marieta María de los Ángeles de las Heras, de mi Rocío, de nuestra amada Dúrcal, mi más sentido pésame mis condolencias con todo mi corazón, mías y de todo mi, delde Rocío, de su" escribió el intérprete de "", tema que cantó muchas veces con Rocío, a quien calificó como una"Un amor es eterno pero una amiga como tú es para siempre. Donde quiera que te encuentres te mandocon todo mi, un amor es eterno pero una amiga es para siempre", escribió.