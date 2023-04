La IA ayuda a hacer propio póster de "Barbie, la película"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- El pasado martes, "Barbie, la película" hizo públicos los carteles con las celebridades que tendrán una participación en la trama. Aunque aún no se estrena la cinta, ya comenzó a generar revuelo, sobre todo, con la plataforma para que los fans diseñen su póster.

Entre las celebridades que robaron cámara se encuentran Dua Lipa, Emma Mackey, Hari Nef, Ana Cruz Kayne, Emerald Fennell, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Will Ferrell y muchos más.

Cada uno representa una profesión distinta de Barbie y Ken. Sin embargo, los fans de también podrán sentirse parte de la nueva película, la cual es protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

La cuenta oficial "Barbie The Movie" dio a conocer una plataforma web que trabaja con Inteligencia Artificial.

A través de la herramienta, los usuarios tienen la opción de tomar una selfie o cargar la fotografía con la que se diseñará el póster. El generador también incluye herramientas de edición para ajustar la imagen, personalizar el texto y los colores.

El resultado del póster es similar al que se incluyó con las celebridades que se unieron al elenco de la película. Para ingresar al "Selfie Generador" de Barbie se puede hacer mediante este enlace.

Con la fiebre por Barbie, usuarios de Twitter se dieron a la tarea de recrear posters con fotos de celebridades mexicanas, entre ellas, Valentín Elizalde y Jenni Rivera.

Asimismo, salieron a relucir curiosidades identificadas por los propios fans de la muñeca. La usuaria @BabeDeJour colgó un video en el que destacó uno de los rasgos distintivos del juguete de Mattel.

"El detalle de que Barbie se quite sus tacones rosados y sus pies queden arqueados es todo. Esto es entender al ícono y respetarlo, es narrativa. Esto es CINE", escribió en un tuit.

Y es que si hay algo que caracteriza a Barbie es la postura que tienen sus pies, la cual no es plana, sino pronunciada, como si estuviera parada "de puntillas".

La nueva película de Barbie se estrenará en cines el próximo 21 de julio, fecha en la que se tiene prevista su llegada a México.

En entrevista para Harper's Bazaar, Margot Robbie aclaró que la cinta le dará un giro inesperado a Barbie, ya que el personaje fue pensado para promover "la confianza, la curiosidad y la comunicación durante la infancia".

Además, añadió que la narrativa pretende empoderar a los niños y niñas para imaginarse a sí mismos en roles aspiracionales, como lo puede ser una princesa o un presidente.