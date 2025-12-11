logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

La inesperada visita de J Balvin a la Basílica de Guadalupe

El cantante colombiano muestra su devoción en México

Por El Universal

Diciembre 11, 2025 05:33 p.m.
A
La inesperada visita de J Balvin a la Basílica de Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- J Balvin, cantante colombiano, fue visto esta semana visitando la Basílica de Guadalupe, justo antes de las celebraciones del 12 de diciembre.

El artista compró tres medallas religiosas con la imagen de la Virgen, momento que él mismo compartió en sus redes sociales. En su publicación escribió: "Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en México. ¡Vuelvo pronto! 2026".

Balvin también mostró a sus seguidores el área donde se encuentra la imagen de la guadalupana, mientras que otros visitantes captaron al cantante adquiriendo varias piezas de joyería religiosa.

¿J Balvin junto a Bad Bunny?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Su presencia en la Ciudad de México desató especulaciones sobre una posible aparición en alguno de los ocho conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el estadio GNP como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour. Sin embargo, el colombiano ya se encuentra en Bogotá, donde el sábado 13 presentará un espectáculo, por lo que todo apunta a que su visita a México fue únicamente de carácter personal.

El intérprete también compartió videos jugando futbol en su tierra natal. Este fin de semana se presentará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde planea rendir un homenaje a la ciudad que, según dijo, siempre le ha abierto las puertas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La inesperada visita de J Balvin a la Basílica de Guadalupe
La inesperada visita de J Balvin a la Basílica de Guadalupe

La inesperada visita de J Balvin a la Basílica de Guadalupe

SLP

El Universal

El cantante colombiano muestra su devoción en México

Kim Kardashian se une a Fortnite con su propia skin
Kim Kardashian se une a Fortnite con su propia skin

Kim Kardashian se une a Fortnite con su propia skin

SLP

El Universal

Los jugadores podrán personalizar sus personajes con la estética de Kim Kardashian

Chase Sui Wonders: De Astrofísica en Harvard a Estrella de Hollywood
Chase Sui Wonders: De Astrofísica en Harvard a Estrella de Hollywood

Chase Sui Wonders: De Astrofísica en Harvard a Estrella de Hollywood

SLP

AP

Chase Sui Wonders sorprende al mundo al pasar de la astrofísica en Harvard a triunfar en Hollywood y en la serie The Studio.

Alex Lora y su profunda devoción a la Virgen de Guadalupe
Alex Lora y su profunda devoción a la Virgen de Guadalupe

Alex Lora y su profunda devoción a la Virgen de Guadalupe

SLP

El Universal

Conoce la influencia de la Virgen de Guadalupe en la carrera musical de Alex Lora