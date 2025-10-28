La mansión donde Shakira y Piqué vivieron tendría nuevo dueño

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- Próximamente, la mansión de Shakira y Piqué, que se encuentra a las afueras de Barcelona, podría tener un nuevo dueño. Este martes, a través de internet, se difundió una versión donde se menciona el nombre del posible comprador.

La propiedad, ubicada en Esplugues de Llobregat, fue el hogar de la pareja de famosos por más de una década. Su diseño moderno, amplios ventanales y extensos jardines atrajeron las miradas de paparazzi y curiosos.

¿Quién sería el nuevo dueño de la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona?

De acuerdo con diversas versiones de la prensa española, Lamine Yamal, el jugador que porta la camiseta 10 del FC Barcelona, sería uno de los más interesados en adquirir la propiedad. El delantero de 18 años actualmente mantiene una relación con Nicki Nicole.

Según mencionan, el gimnasio de la casa es uno de los lugares que más llamó la atención de Yamal, debido a que quiere sacarle el máximo provecho para sus entrenamientos y recuperarse de molestias físicas.

Si se llegara a concretar la compra de la mansión, la propiedad sería remodelada a gusto del futbolista, quien planea tener allí a su entrenador y fisioterapeuta para su recuperación después de los partidos.

Según medios como El País, la venta de la propiedad (construida en 2012) se fijó en un precio de tres millones de euros y cuenta con alrededor de 3 mil 800 metros cuadrados. Además, posee tres pisos y dos áreas subterráneas.

La mansión fue el escenario donde Shakira y Piqué libraron una dura batalla hasta su divorcio en junio de 2022, cuando confirmaron oficialmente su separación. También habría sido el lugar donde Shakira descubrió la famosa mermelada que Clara Chía se comía, confirmando así el presunto engaño del futbolista.