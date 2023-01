La mítica serie "Batman" de Adam West cumple 57 años

A-AA+

Este 12 de enero se cumplen 57 años del inicio de la serie "Batman" protagonizada por Adam West, cuyo éxito desató la "Batmania", con un importante impacto en la cultura pop y que trajo una colorida etapa del murciélago que sigue siendo muy querida por los fans.

Su estreno fue por la cadena ABC en Estados Unidos en 1966 con el episodio "Hi, Diddle Riddle" y su último capítulo sería el 14 de marzo de 1968 tras tres temporadas. Esta serie de "Batman" ganó dos Premios Emmy y a diferencia de sus antecesoras de los años 40, fue la primera en ofrecer una carismática galería de villanos.

Además, contrario a las más recientes apariciones del caballero de la noche hoy en día, en este cómico universo había lugar para bailes, vehículos caricaturescos, chistes, peleas con alegre música de fondo y extraños artilugios que le dieron un toque único a Batman que no se ha repetido.

---Amplio elenco de amigos y enemigos

Fue producida por la Greenway Productions a cargo de William Dozier, y protagonizada por Adam West (Batman) y Burt Ward (Robin). Los héroes tenían aliados recurrentes como Batgirl (Yvonne Craig), el comisario de policía Gordon (Neil Hamilton), así como el jefe de policía O'Hara (Stafford Repp).

Los villanos eran personajes coloridos y simpáticos que trascendieron con el tiempo. La lista fue encabezada por Cesar Romero (El Guasón), Burgess Meredith (El Pingüino), Frank Gorshin (El Acertijo), Víctor Buono (King Tut) y Julie Newmar como una sensual Gatubela.

---Estrafalarias herramientas

Batman utilizaba muchos artilugios para combatir el crimen, a los que generalmente les daba un nombre ridículo al que simplemente se le incorporaba la palabra "bati". Un ejemplo era el "Batispray repelente de tiburones", ("Shark Repellant Bat-Spray" en original), la Baticomputadora ("Bat-Computer"), o el "Gas Batinoqueador extra fuerte" (Extra-Strong Bat-Knockout Gas).

---Vehículos icónicos

Además de los decorados y vestuario propios de los sesenta, esta serie introdujo singulares vehículos como el Batimovil, Batimoto, Batibote y el Batihelicóptero. El Batimovil fue un auto Lincoln Futura de 1955, donado por George Barris y vendido en enero de 2013 en una subasta por 4.2 millones de dólares, precio elevado que demostró la vigente nostalgia por la serie.

Aparecieron también dos Batimotos, la primera fue una Harley Davidson y la segunda fue una Yamaha modificada. El Batibote fue especialmente construido por la compañía fabricante de embarcaciones Glastron.

---"Zap!", "Bam!" "Zaaaas!"

Otra característica muy particular era que mientras transcurrían las peleas entre puñetazos, patadas y golpes con objetos extraños tanto de héroes como villanos, se mostraban en pantalla todo tipo de onomatopeyas con llamativas animaciones, muy propias de los cómics: "bam!", "ouch!", "pam!", "sploosh!", "zap!", eran algunas.

---Una melodía memorable

El famosa intro musical fue compuesta por Neal Hefti, así como la idea de la letra, que era solamente el nombre "Batman" repetido durante la canción acompañado de un "Na na na na na ¡Batman!". Su versión original no quedó en la serie, ya que sufrió cambios. Los directivos pidieron más velocidad al tema inicial, pero Hefti ya no estaba disponible por compromisos laborales, así que el productor William Dozier recurrió a Nelson Riddle, quien le dio mayor dinamismo, la dotó de una base más orquestal y agregó las trompetas para marcar las onomatopeyas del intro. También compuso la música incidental.

---Cameos en plena acción

Había unas escenas recurrentes llamadas "bat-climbs", donde Batman y Robin lanzaban su "baticuerda" a los edificios y se anclaban por encima del punto más alto para subir caminando por la pared. Estas escenas se hacían girando la cámara 90 grados y construyendo la estructura sobre el suelo para crear la ilusión óptica.

Las escenas tenían el plus de los cameos de los famosos, quienes sacaban sus cabezas por las ventanas del edificio para charlar con los héroes en medio de su ascenso. Destacan la aparición del cantante Sammy Davis Jr., el comediante Jerry Lewis, el actor Ted Cassidy como "Lurch" o "Largo" de la familia Adams; así como la participación de Van Williams y Bruce Lee como "Avispón Verde" y "Kato", personajes que protagonizaban otra serie contemporánea.

---Regreso animado a las pantallas

En 2016 este universo volvió a las pantallas tras 50 años: Warner Bros produjo la película animada "Batman: El regreso del enmascarado" para DVD y BlueRay, donde el dúo dinámico volvía para enfrentar a los villanos. Contó con las voces originales de Adam West como Batman y Burt Ward como Robin, entre otros actores del elenco original.

En 2017 salió a la luz la secuela "Batman vs. Dos Caras", que sería la última participación de Adam West como Batman, pues fallecería ese mismo año. Ambas pueden verse en la plataforma HBO max.